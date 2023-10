AMD sta acquistando una startup di software AI Nod.AI

Advanced Micro Devices Inc (NASDAQ: AMD) sta scrivendo dopo aver annunciato l’intenzione di acquistare Nod.AI.

Perché AMD sta acquistando Nod.AI?

Copy link to section

Il colosso dei semiconduttori è convinto che tale acquisizione amplierà la sua presenza nel campo dell’intelligenza artificiale.

Martedì, tuttavia, non sono stati rivelati i termini finanziari dell’accordo. Vamsi Boppana, vicepresidente senior di AMD, ha dichiarato oggi in un comunicato stampa :

Si prevede che l’acquisizione migliorerà in modo significativo la nostra capacità di fornire ai clienti IA un software aperto che consenta loro di implementare facilmente modelli IA altamente performanti rivolti all’hardware AMD.

Le notizie sul mercato azionario arrivano circa un mese prima che Advanced Micro Devices pubblichi i risultati finanziari del terzo trimestre. Il consenso è che guadagni 49 centesimi per azione in questo trimestre contro i 54 centesimi per azione di un anno fa. Le azioni AMD sono attualmente in calo del 15% rispetto al massimo da inizio anno.

AMD ha effettuato acquisizioni di intelligenza artificiale

Copy link to section

Advanced Micro Devices aveva anche acquistato Mipsology, una startup di software AI con sede a Palaiseau, in Francia, in agosto.

La multinazionale si è impegnata a effettuare acquisizioni quest’anno per espandere la propria presenza nel campo dell’intelligenza artificiale e competere meglio con la sua più grande rivale Nvidia Corp, le cui entrate sono più che raddoppiate nell’ultimo trimestre riportato.

L’acquisto di Nod.AI rafforzerà ulteriormente le sue capacità software poiché la startup si concentra principalmente sull’apprendimento per rinforzo. Anush Elangovan – il suo amministratore delegato ha precedentemente lavorato presso Google e Cisco.

A giugno, AMD ha affermato che il mercato degli acceleratori AI potrebbe valere più di 150 miliardi di dollari nel 2027 quando ha presentato la nuova GPU avanzata MI300X (leggi di più).

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.