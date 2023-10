Il World Economic Outlook del FMI prevede un atterraggio morbido anche se l’economia globale “zoppica”

Il Fondo monetario internazionale (FMI) ha pubblicato il World Economic Outlook – ottobre 2023, con un focus sui continui rischi di inflazione, sull’analisi e sui prossimi passi della politica monetaria globale e sulla minaccia di una maggiore frammentazione delle catene di approvvigionamento delle materie prime.

La presentazione ufficiale dell’organismo internazionale prevedeva gli interventi di Pierre-Olivier Gourinchas, Direttore del Dipartimento di Ricerca; Petya Koeva Brooks, vicedirettore del dipartimento di ricerca; e Daniel Leigh, Capo Divisione, Dipartimento di Ricerca, con la discussione moderata da Jose Luis De Haro, Responsabile delle Comunicazioni del Fondo Monetario Internazionale.

Proiezioni globali

Il rapporto rileva che la crescita globale, sebbene resiliente all’indomani della pandemia e dello scoppio della guerra Russia-Ucraina, è rimasta relativamente lenta e distribuita in modo non uniforme.

Nelle sue osservazioni, Gourinchas ha osservato che l’economia globale è,

…zoppicando, non correndo.

Nelle sue ultime proiezioni, il FMI prevede che la crescita globale per il 2023 sarà del 3,0%, mentre il prossimo anno vedrà probabilmente un calo al 2,9%, una revisione al ribasso dello 0,1% rispetto al rapporto precedente e ben al di sotto delle medie storiche.

Source: IMF WEO October 2023

Tuttavia, come accennato in precedenza, questa è distribuita in modo non uniforme.

Source: IMF WEO October 2023

Economie avanzate

Le economie avanzate stanno attraversando difficili condizioni avverse, con una crescita aggregata prevista per quest’anno pari all’1,5% e un rallentamento all’1,4% l’anno successivo.

Mentre le proiezioni di crescita per gli Stati Uniti sono state riviste al rialzo (all’1,5% nel 2024) sulla scia di un mercato dei consumi resiliente e di un mercato del lavoro più forte del previsto, l’UE ha assistito a una revisione al ribasso (allo 0,7% nel 2023 e all’1,2% nel 2024). % nel 2024) a seguito della politica monetaria aggressiva e della crisi energetica in corso.

Si prevede che la più grande economia europea, la Germania, subirà una contrazione quest’anno dello 0,5%, per poi tornare a crescere nel 2024 allo 0,9%.

Mercati emergenti

Si prevede che i mercati emergenti e le economie in via di sviluppo manterranno una crescita superiore al 4%, anche se le prospettive della Cina sono peggiorate in gran parte a causa dello stress nel settore immobiliare e di altri fattori macroeconomici sfavorevoli.

Il duro crollo degli investimenti e della fiducia dei consumatori in Cina rappresenta una grave minaccia per le prospettive del Paese.

Source: IMF WEO October 2023; NBS China; Haver Analytics; Bloomberg Finance

Di conseguenza, il FMI prevede che la crescita cinese si attesterà al 3,0%, al 5,0% e rallenterà al 4,2% rispettivamente nel 2022, 2023 e 2024.

Durante gli stessi periodi, le proiezioni dell’India sono state riviste al rialzo rispettivamente al 7,2%, 6,3% e 6,3%.

Anche le prospettive del Brasile hanno subito una revisione al rialzo e si prevede una crescita rispettivamente del 2,9%, 3,1% e 1,5%.

Si prevede che la Russia si riprenderà da una contrazione del 2,1% nel 2022 al 2,2% nel 2023 prima di moderarsi all’1,1% nel 2024.

Proiezioni a medio termine

Dall’inizio della crisi finanziaria globale, le proiezioni di crescita a medio termine per le economie in via di sviluppo si sono sostanzialmente indebolite.

Source: IMF WEO October 2023; Pizzzinelli and others (2023); IMF Staff Calculations

Di conseguenza, si prevede che le traiettorie di crescita di questi paesi continueranno a declinare, bloccando la convergenza con le economie avanzate.

Il FMI rileva che questa situazione richiederebbe riforme globali e ben mirate, in particolare nella governance e nel rafforzamento dell’esposizione al settore esterno.

Rischi estremi

Secondo Gourinchas, il peggioramento della crisi immobiliare in Cina, l’interruzione e la frammentazione delle catene globali del valore delle materie prime, l’aumento dei prezzi alimentari e la crisi nell’accesso ai minerali sono rischi significativi per l’economia globale di oggi.

Frammentazione nei mercati delle materie prime

Il clima geopolitico instabile ha portato a un aumento di circa il 27% dei prezzi del petrolio tra giugno e settembre 2023, prima del recente calo.

Tuttavia, come discusso in questo articolo precedente, l’instabilità in Medio Oriente e la potenziale ricaduta tra Stati Uniti e Iran potrebbero far aumentare significativamente i costi energetici.

Gli autori dell’ultimo rapporto del FMI riconoscono che i conflitti persistenti e le tensioni geopolitiche potrebbero rivelarsi un grave rischio e comportare,

…una frammentazione più grave del commercio delle materie prime…

Source: IMF WEO October 2023

I segnali di tale frammentazione nei mercati delle materie prime stanno diventando più evidenti data la moderazione dei flussi di IDE e delle restrizioni commerciali, come mostrato nell’immagine sopra.

Poiché molti paesi, in particolare tra le economie in via di sviluppo, dipendono fortemente da uno o tre fornitori per gli input di materie prime cruciali, una frammentazione più profonda potrebbe avere gravi conseguenze sull’inflazione, sulla sicurezza alimentare, sulla coesione sociale e sulla sicurezza nazionale in questi paesi.

Source: IMF WEO October 2023

Inflazione

Gourinchas ha osservato che l’inflazione rimane decisamente troppo elevata, nonostante i notevoli cali registrati dal 2022.

Il FMI prevede che l’inflazione core scenda al di sotto dell’obiettivo per la maggior parte dei paesi entro il 2025.

Source: IMF WEO October 2023

Tuttavia, la stabilità dei prezzi è messa a dura prova dalle elevate aspettative di inflazione a breve termine, che rimangono al di sopra dell’obiettivo in diversi paesi.

Source: IMF WEO October 2023

I fattori inflazionistici continueranno a rappresentare una preoccupazione dato l’elevato onboarding del debito pubblico da parte dei governi dopo la pandemia, in particolare nel caso degli Stati Uniti.

Ciononostante, le condizioni finanziarie hanno continuato ad allentarsi nonostante i tassi più alti per un periodo più lungo, il che potrebbe avere un impatto anche sulla stabilità dei prezzi.

Riprendendo la sezione precedente sulle materie prime e la minaccia alla sicurezza agricola, il paniere dell’inflazione nei paesi in via di sviluppo spesso comprende principalmente prodotti alimentari.

Come notato in questo articolo, diversi paesi in via di sviluppo potrebbero dedicare oltre il 40% del loro indice al cibo.

Di conseguenza, tali paesi possono essere altamente suscettibili a un’impennata dell’inflazione complessiva, a causa della scarsità di cibo.

Atterraggio morbido e raccomandazioni politiche chiave

Sul fronte positivo, il FMI prevede che potrebbe verificarsi uno scenario di atterraggio morbido, soprattutto perché i consumi negli Stati Uniti sono rimasti robusti e si prevede che il mercato del lavoro mostri un deterioramento limitato fino al 2025 (quando si prevede che l’inflazione ritorni a 2,5%). livelli percentuali).

Source: IMF WEO October 2023; Haver Analytics; OECD; EuroStat; US BEA; IMF Staff Calculations

In termini di raccomandazioni politiche generali, il panel ha sottolineato la necessità che i paesi si impegnino in una collaborazione multilaterale e seguano le regole dell’OMC per promuovere pratiche commerciali corrette e salvaguardare il flusso di minerali critici necessari per la decarbonizzazione attraverso appositi “corridoi verdi” e politiche agricole. produzione attraverso i “corridoi alimentari”.

Il rapporto del FMI rileva che questi corridoi potrebbero essere in qualche modo più semplici da implementare poiché possono concentrarsi su un sottoinsieme delle materie prime più cruciali.

Questi corridoi potrebbero essere progettati per garantire l’accesso ai principali prodotti di base in tutti i paesi, promuovendo la sicurezza alimentare e combattendo il peggioramento dei cambiamenti climatici, nonostante la maggiore probabilità di shock di approvvigionamento più frequenti.

Inoltre, il Fondo monetario internazionale spera che i paesi membri continuino a lavorare per limitare il confronto geoeconomico che potrebbe danneggiare la prosperità globale e le prospettive future.