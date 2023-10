L’uranio fisico viene scambiato ai massimi di 12 anni; è ancora un acquisto?

Il mese scorso, in questo articolo, ho sostenuto che i titoli minerari di uranio sono promettenti, dati i miglioramenti nel sentimento pro-nucleare. Forse è interessante dare un’occhiata a come si sono comportati recentemente gli investimenti nell’uranio e cosa aspettarci da ora in poi.

La performance del recente passato è a dir poco impressionante.

Innanzitutto, a settembre il prezzo spot dell’uranio ha raggiunto il massimo degli ultimi 12 anni. La performance da inizio anno alla fine di settembre è stata del +51,88%, e negli ultimi cinque anni l’uranio ha registrato un rendimento del +21,48%.

In secondo luogo, le azioni minerarie di uranio, misurate dal Northshore Global Uranium Mining Index, sono aumentate del +50,61% da inizio anno e del +25,73% negli ultimi cinque anni.

In terzo luogo, le azioni minerarie di Uranium junior, misurate dal Nasdaq Sprott Junior Uranium Miners Index TR, hanno guadagnato +39,03% da inizio anno e +54,54% negli ultimi tre anni.

Un rapido confronto con altre classi di attività, l’uranio e le miniere di uranio, negli ultimi cinque anni hanno sovraperformato le azioni statunitensi, misurate dall’indice S&P 500, dalle obbligazioni statunitensi e dal dollaro statunitense.

Cosa fa salire i prezzi dell’uranio?

Copy link to section

Si prevede che la domanda di energia aumenterà esponenzialmente nei prossimi anni. Inoltre, le tensioni geopolitiche (ad esempio, l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia ha portato a una corsa per ridurre la dipendenza dall’energia russa in Europa e cercare altre alternative) hanno aumentato la necessità di diversificazione energetica.

Inoltre, il cambiamento climatico non può più essere negato. Per raggiungere gli obiettivi, i governi devono investire in energia più pulita.

L’uranio è una soluzione.

Più precisamente, l’uranio ha un ruolo chiave nei piccoli reattori modulari, che si prevede diventeranno comuni entro la fine del decennio.

Se aggiungiamo il fatto che il prezzo dell’uranio è stato depresso per molti anni, si può dire che il potenziale di rialzo rimane intatto anche se l’uranio viene scambiato al massimo degli ultimi 12 anni.