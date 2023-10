Allarme rosso: evita questi titoli di veicoli elettrici: FFIE, MULN, WKHS, GOEV

L’industria automobilistica sta attraversando grandi cambiamenti man mano che il mondo passa ai veicoli elettrici (EV). Ad esempio, il numero delle aziende automobilistiche è cresciuto rapidamente negli ultimi anni.

Negli Stati Uniti, la Tesla Model Y è diventata quest’anno il quarto veicolo più venduto. Ciò è degno di nota poiché il veicolo è stato lanciato solo pochi anni fa. Anche altri marchi come Tesla Model Y e Rivian stanno guadagnando quote di mercato.

Anche la Cina, il mercato più grande del mondo, sta attraversando dei cambiamenti poiché aziende come Byd, Nio, Xpeng e Li Auto stanno sostituendo i marchi tradizionali. Oggi in Cina ci sono più di 100 aziende produttrici di veicoli elettrici.

Credo che molte piccole aziende di veicoli elettrici non esisteranno nei prossimi anni a causa delle crescenti perdite e delle sfide legate al settore. Ecco alcuni dei migliori titoli di veicoli elettrici da evitare.

Faraday futuro

Faraday Future (NASDAQ: FFIE) è una società di veicoli elettrici che sta costruendo marchi di lusso negli Stati Uniti. La società è stata un inceneritore di liquidità che ha perso oltre 1,4 miliardi di dollari nel 2019, 2020, 2021 e 2022. La sua perdita netta negli ultimi dodici mesi è stata di oltre 577 milioni di dollari.

Faraday Future è ora alla ricerca di più liquidità nel tentativo di aumentare la produzione dei suoi veicoli. In una dichiarazione della scorsa settimana, il fondatore dell’azienda ha affermato che l’azienda sta facendo del suo meglio per trovare un investitore strategico. Ciò non sarà facile in un’epoca in cui le obbligazioni a breve termine rendono oltre il 5%.

I risultati più recenti hanno mostrato che la liquidità di Faraday Future è crollata da 31,8 milioni di dollari nel primo trimestre a 17,9 milioni di dollari. Come ha dimostrato Rivian, le aziende di veicoli elettrici hanno bisogno di miliardi di dollari per aumentare la produzione. Rivian ha già bruciato oltre 6 miliardi di dollari negli ultimi anni e recentemente ha raccolto denaro aggiuntivo.

Mullen Automotive

Mullen Automotive (NASDAQ: MULN) è un altro titolo di veicoli elettrici da evitare. Come Faraday Future, la società ha bruciato liquidità negli ultimi anni. Lo ha fatto attraverso le sue operazioni interne e le acquisizioni di Bollinger Motors e Electric Last Mile Solutions (ELMS).

Mullen Automotive ha ancora una buona liquidità nel suo bilancio. Si è concluso lo scorso trimestre con 214 milioni di dollari in contanti e investimenti a breve termine. Ora ha deciso di utilizzare parte di questa liquidità per riacquistare le proprie azioni, una mossa che ritengo non abbia senso dal momento che le società riacquistano azioni utilizzando il loro flusso di cassa libero.

Questi fondi si esauriranno presto poiché Mullen ha registrato una perdita netta di oltre 300 milioni di dollari nell’ultimo trimestre. Pertanto, credo che il titolo MULN rimarrà sotto pressione per molto tempo.

Canoo

Il prezzo delle azioni Canoo (NASDAQ: GOEV) ha registrato un trend ribassista per un po’. È crollato da 25 dollari nel 2020 a meno di 0,50 dollari oggi. Ciò è accaduto mentre la società continuava a bruciare denaro mentre si preparava alle consegne dei veicoli. Canoo ha perso oltre 500 milioni di dollari negli ultimi quattro trimestri.

I vantaggi di Canoo consistono nel fatto che sta riducendo le perdite e che ha un enorme arretrato di ordini. Inoltre, a differenza di Faraday Future, si rivolge a un mercato di nicchia nel settore delle consegne. Ciò la rende un’azienda migliore di FFIE e Mullen.

La sfida per Canoo, come ho scritto qui , è che il suo bilancio non è abbastanza forte per finanziare questi progetti. Si è concluso lo scorso trimestre con soli 5 milioni di dollari e ratei passivi per oltre 44,6 milioni di dollari.

Gruppo cavallo di battaglia

Il prezzo delle azioni di Workhorse Group (NASDAQ: WKHS) è crollato da $ 42,80 nel 2021 a $ 0,44. Le sfide dell’azienda sono le stesse delle altre tre. Ha bruciato un sacco di soldi e trovare finanziamenti sarà difficile.

Aveva oltre 140 milioni di dollari in contanti nel secondo trimestre dello scorso anno e 62,4 milioni di dollari nello stesso periodo di quest’anno. La società registra oltre 23 milioni di dollari di perdite trimestrali. Pertanto, sarà necessario raccogliere capitali aggiuntivi per finanziare le proprie operazioni.