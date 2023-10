Shiba Memu (SHMU) stabile nonostante il bear market: ecco perché

Il mercato delle criptovalute ha mantenuto una posizione ribassista nel 2023 e le altcoin continuano a soffrire. Inoltre, i token meme come Dogecoin hanno perso l’attrattiva che avevano una volta a causa dei continui cali dei prezzi. Mentre le action price selvagge sui prezzi potrebbero essere normali con i meme cripto, Shiba Memu vuole cambiare le carte in tavola grazie all’intelligenza artificiale e un’utilità concreta.

Shiba Memu è una meme coin rivoluzionaria che sfrutta l’intelligenza artificiale per commercializzarsi a sufficienza e “può fare il lavoro di 100 agenzie di marketing”. Le sue offerte uniche hanno attratto i cripto gamer nonostante l’inverno delle criptovalute in corso. L’altcoin ha raccolto 3.779.460,27$ in prevendita, confermando la fiducia degli investitori in SHMU.

Tuttavia, cosa rende Shiba Memu diverso da Dogecoin che non è riuscito a sopravvivere nonostante il sostegno del CEO di Tesla Elon Musk?

Comprendere Shiba Memu

Copy link to section

Shiba Memu è un nuovo meme token che utilizza la tecnologia AI per pubblicizzarsi a livello globale. L’altcoin è diversa dalle altre monete digitali a tema. Il suo sito web afferma che:

“A differenza di altri token meme, che richiedono sforzi di marketing significativi da parte di team umani per guadagnare terreno, Shiba Memu creerà le sue strategie di marketing, scriverà le proprie PR e si promuoverà nei forum e nei social network pertinenti.”

Inoltre, Shiba Memu apprenderà quotidianamente competenze di marketing aggiornate, espandendo la sua portata con strategie di promozione di prim’ordine per garantire un successo a lungo termine.

Una valuta meme con casi d’uso

Copy link to section

Il settore dei meme coin è cresciuto da una capitalizzazione di mercato di 0 dollari a oltre 20 miliardi di dollari nel 2022. Tuttavia, gli asset a tema canino hanno sottoperformato i mercati ribassisti e la mancanza di utilità sembra una sfida primaria. La maggior parte delle persone considera questi meme cripto come un gioco simpatico che si basa solo sull’hype che si crea intorno.

Ad esempio, Shiba Inu ha perso il 34,01% negli ultimi dodici mesi, mentre Bitcoin ha guadagnato il 40% in questo arco di tempo.

Grafico di 1 anno di SHIB su Coinmarketcap

Nel frattempo, Shiba Memu risolve i problemi di utilità nel mondo delle meme coin. Oltre al suo look attraente, Shiba Memu si è affermato come un investimento redditizio in grado di generare solidi rendimenti grazie a funzionalità come gli algoritmi di elaborazione del linguaggio naturale basati sull’intelligenza artificiale.

Inoltre, gli staker di Shiba Memu godranno di vari vantaggi, tra cui il suggerimento di strade attraverso le quali l’asset può commercializzarsi. I titolari riceveranno premi come più monete SHMU se il team accetta la raccomandazione.

Inoltre, l’intelligenza artificiale della piattaforma sembra illimitata in quanto può rafforzare il marketing attraverso l’analisi del sentiment ed esaminare i social network e i forum per scoprire pregiudizi nei confronti di Shiba Memu. Gli sviluppatori possono utilizzare i dati per intensificare i propri sforzi di marketing ed eliminare le preoccupazioni che potrebbero avere i potenziali titolari. Il meme rivoluzionario promette ciò che la comunità vuole.

Dovresti comprare Shiba Memu?

Copy link to section

In effetti, l’industria delle criptovalute rimane un’area altamente competitiva e Shiba Memu potrebbe rivelarsi semplicemente un altro ingranaggio nella grande macchina degli asset digitali. Tuttavia, due fattori distinguono SHMU dai suoi rivali oltre alla vivace comunità alle spalle: l’utilizzo dell’intelligenza artificiale per l’auto-marketing e una migliore utilità fa risaltare Shiba Memu.

Al momento della scrittura di questo articolo, Shiba Memu veniva scambiato a 0,033400$. I primi ad adottarlo potranno usufruire di prezzi scontati poiché il valore del token aumenterà ogni giorno alle 18:00 GMT. Inoltre, gli appassionati possono partecipare ai giveaway per vincere fantastici premi.

Puoi visitare il sito web di Shiba Memu per partecipare alla prevendita.