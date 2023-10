Il prezzo della soia aumenta poiché il rapporto WASDE indica rendimenti inferiori

I prezzi della soia sono ripresi questa settimana dopo un rapporto incoraggiante dell’USDA. I dati di TradingView mostrano che il prezzo è passato da un minimo di 1.272 dollari di giovedì a un massimo di 1.320 dollari. Nonostante la ripresa, la soia resta al 17% rispetto al livello più alto di quest’anno.

La notizia principale per l’impennata dei semi di soia e del Teucrium Soybean ETF (SOYB) è stata il rapporto mensile WASDE dell’USDA. Il rapporto mostra che la produzione totale negli Stati Uniti diminuirà di 42 milioni di bushel, arrivando a 4,1 miliardi.

Allo stesso tempo, gli agricoltori statunitensi raccoglieranno una resa per acro inferiore. Precisamente si raccoglieranno 49,6 bushel, in calo di 0,5 bushel rispetto alla stima precedente. Stati come Kansas, Michigan e Nebraska saranno i più colpiti.

Nel frattempo, le esportazioni di soia sono destinate a scendere da 35 milioni di bushel a 1,76 miliardi a causa della forte concorrenza di paesi sudamericani come il Brasile. Storicamente, gli Stati Uniti hanno lottato per competere con paesi produttori a basso costo come Brasile e Argentina. Il rapporto aggiungeva :

“Le esportazioni globali di soia nel 2023/24 sono diminuite di 0,2 milioni di tonnellate a 168,2 milioni, con minori esportazioni per gli Stati Uniti in parte compensate da maggiori spedizioni per il Brasile. Le importazioni di soia vengono ridotte per il Pakistan”.

Il mercato della soia sta cambiando rapidamente poiché permangono problemi meteorologici e geopolitici. Il Brasile ha aumentato la sua superficie coltivata per trarre vantaggio dalle tensioni tra Stati Uniti e Cina. Allo stesso tempo, la Cina sta aumentando la produzione per ridurre la propria dipendenza dagli Stati Uniti.

I produttori di soia stanno cercando anche altri acquirenti come l’India, dove il consumo di proteine è in aumento. Viene utilizzato anche nel settore energetico, in particolare nel carburante sostenibile per l’aviazione (SAF), che sta guadagnando popolarità.

