LinkedIn ha appena ridotto il suo organico di altri 700

Microsoft Corp (NASDAQ:MSFT) cresce del 2,0% dopo LinkedIn, il social network per le aziende acquistato nel 2016 che ha licenziato lunedì quasi 700 dei suoi dipendenti.

Perché LinkedIn ha deciso di tagliare posti di lavoro?

I posti di lavoro più tagliati sono stati nel settore dell’ingegneria, seguito dalle risorse umane e dalla finanza, come da nota che potete leggere integralmente qui.

L’annuncio fa seguito a otto trimestri consecutivi di rallentamento delle entrate. LinkedIn si aspetta che la riduzione dei posti di lavoro aiuti con “agilità, responsabilità, efficienza e trasparenza”. I suoi ricavi sono aumentati solo del 5,0% nell’ultimo trimestre riportato.

È interessante notare, tuttavia, che LinkedIn prevede di accelerare le assunzioni in India allo stesso tempo come parte delle sue “priorità strategiche per il futuro”, ha detto oggi una fonte anonima alla CNBC.

Le azioni di Microsoft Corp sono attualmente in calo di circa il 7,0% rispetto al massimo da inizio anno.

Quest’anno il settore tecnologico ha tagliato circa 150.000 posti di lavoro

Tieni presente che LinkedIn non è l’unica filiale di Microsoft che si è mossa per tagliare posti di lavoro.

La multinazionale in generale aveva annunciato l’intenzione di ridurre il proprio organico di 10.000 unità all’inizio di quest’anno – e ancora di più a luglio per tagliare i costi mentre le sue entrate complessive perdevano un po’ di forza.

Anche la stessa LinkedIn ha licenziato poco più di 700 dipendenti a maggio. Più in generale, il settore tecnologico ha tagliato più di 141.000 posti di lavoro nella prima metà di quest’anno rispetto ai soli 6.000 del 2022. Si prevede che Microsoft pubblicherà i suoi utili del primo trimestre la prossima settimana. Il consenso è che guadagnerà 2,65 dollari per azione in questo trimestre contro i 2,35 dollari per azione di un anno fa.

