I prezzi delle azioni di EasyJet, IAG e Wizz Air crollano con l’aumento dei rischi legati al trasporto aereo

I titoli delle compagnie aeree hanno continuato la loro tendenza al ribasso mentre continuavano i rischi nel settore. Il prezzo delle azioni IAG (LON: IAG) è sceso al minimo di 140p, il punto più basso da marzo 2023. Si sta avvicinando a un mercato ribassista poiché è crollato di oltre il 17% rispetto al massimo da inizio anno.

IAG è monitorato da vicino a causa delle sue dimensioni e della natura delle sue operazioni. Gestisce British Airways, che serve l’Europa e altre operazioni internazionali. La compagnia possiede anche altre compagnie aeree più piccole come Iberia, Aer Lingus, Iberia Express, LEVEL e Vueling.

Il prezzo delle azioni EasyJet (LON: EZJ) è crollato a 365 centesimi, il livello più basso da gennaio. A differenza di IAG, le azioni dell’EZJ si sono già spostate in un mercato ribassista poiché sono crollate di oltre il 30% rispetto al livello più alto di quest’anno.

Il prezzo delle azioni Wizz Air (LON: WIZZ) è andato molto peggio rispetto ad altre compagnie aeree quotate a Londra. È scivolato al minimo di 1.572 pence, il punto più basso da novembre dello scorso anno. Anche altri titoli di compagnie aeree rinomate come Lufthansa e Ryanair sono crollati.

Le azioni delle compagnie aeree sono scese per due ragioni principali. In primo luogo, il prezzo del carburante per aerei è alle stelle a causa della guerra tra Israele e Hamas continua. Il Brent è balzato a 91,77 dollari mentre il West Texas Intermediate (WTI) è salito a 87,35 dollari.

I dati compilati dalla IATA mostrano che il prezzo medio del carburante per aerei era in media di 121 dollari al barile, superiore a quello di qualche mese fa. Questi prezzi continueranno a salire se il Brent supererà i 100 dollari, come previsto da molti analisti.

Il carburante per aerei rappresenta un costo importante per tutte le compagnie aeree, il che significa che il suo aumento porterà a margini inferiori. Martedì, United Airlines ha dichiarato che il suo utile netto è salito a 942 milioni di dollari nell’ultimo trimestre, mentre i suoi ricavi hanno raggiunto i 14,48 miliardi di dollari. Ciononostante ha avvertito che l’aumento del prezzo del carburante per aerei influenzerà la sua redditività.

Anche altre compagnie aeree che hanno pubblicato i loro guadagni di recente, come Delta e EasyJet, hanno messo in guardia sui prezzi del carburante. Delta ha abbassato le sue guidance la scorsa settimana.

L’altro rischio è che i salari nel settore aumentino. British Airways sta per aumentare gli stipendi per prevenire uno sciopero imminente. Tutti questi costi influenzeranno probabilmente i margini di profitto di tutte le compagnie aeree. Inoltre, le guerre in Europa e nel Medio Oriente influenzeranno la domanda delle compagnie aeree.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.