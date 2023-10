La UAW afferma che Stellantis “ha la proposta peggiore” mentre espande lo sciopero

Stellantis NV (EPA: STLA) è comodamente in verde nel momento in cui scrive, anche se lunedì la United Auto Workers ha ampliato ulteriormente il suo sciopero contro la storica azienda automobilistica.

Perché UAW ha ampliato il suo attacco contro Stellantis?

Altri 6.800 lavoratori (all’incirca) dello SHAP – stabilimento di assemblaggio di Sterling Heights si sono uniti inaspettatamente allo sciopero in corso questa mattina.

UAW ha deciso di diventare più aggressiva nei confronti di Stellantis perché la sua offerta attuale non è nemmeno alla pari con GM e Ford, ha rivelato oggi il sindacato in un comunicato stampa .

Stellantis ha la proposta peggiore sul tavolo per quanto riguarda la progressione salariale, la retribuzione dei lavoratori temporanei e la conversione al tempo pieno, l’adeguamento del costo della vita (COLA) e altro ancora.

La suddetta struttura nella periferia di Detroit produce camioncini Ram 1500. Le azioni di Stellantis sono aumentate di oltre il 30% rispetto all’inizio di quest’anno.

Il pick-up Ram 1500 di Stellantis ha una buona scorta

La fabbrica del Michigan è sicuramente cruciale per Stellantis che non ha ancora commentato lo sviluppo di oggi.

Ma è in una posizione migliore per affrontare questo sciopero che colpisce principalmente la produzione dei suoi camioncini rispetto ai rivali Ford e General Motors poiché il suo Ram 1500 ha già oltre 100 giorni di fornitura.

In totale, più di 40.000 membri della United Auto Workers sono ora in sciopero contro le tre grandi case automobilistiche statunitensi.

Stellantis pubblicherà i risultati finanziari del terzo trimestre il 31 ottobre. Il consenso è che guadagnerà 5,90 dollari per azione nell’anno in corso, cifra che dovrebbe scendere sostanzialmente a 5,29 dollari per azione l’anno prossimo.

