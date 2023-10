Il prezzo di Jasmy Coin ha appena battuto un record chiave mentre il Bitcoin giapponese aumenta

Il prezzo di Jasmy Coin (JASMY) ha fatto un ritorno spettacolare negli ultimi giorni mentre gli investitori esultano per il rally in corso della criptovaluta. La moneta è salita a 0,0040 dollari, il livello più alto dal 15 agosto. È aumentato negli ultimi 11 giorni consecutivi, la prima volta che si registra una cosa del genere.

Il Bitcoin giapponese è in forte espansione

Jasmy, popolarmente noto come Bitcoin del Giappone, ha registrato un forte trend rialzista negli ultimi giorni. Questo rally è avvenuto in concomitanza con il miglioramento del sentiment nel settore delle criptovalute, che recentemente ha spinto al rialzo la maggior parte delle monete.

Bitcoin è salito dal minimo del mese scorso di 24.800 dollari a 35.000 dollari, mentre la capitalizzazione di mercato totale di tutte le criptovalute è balzata a oltre 1,2 trilioni di dollari. Nella maggior parte dei casi, le altcoin come Solana e Jasmy crescono quando Bitcoin prospera.

Ci sono tre ragioni principali per cui Bitcoin e altri token stanno crescendo. Innanzitutto, ci sono segnali che la Securities and Exchange Commission (SEC) approverà un ETF spot sul Bitcoin. Si tratterà di una mossa fondamentale che dovrebbe portare a maggiori afflussi di investitori istituzionali.

In secondo luogo, molti investitori contrarian credono che Bitcoin sia un investimento migliore in un contesto di aumento del debito pubblico statunitense. Negli ultimi anni il governo ha accumulato debiti per oltre 33.600 miliardi di dollari. Questo debito è aumentato di oltre 600 miliardi di dollari solo nelle ultime settimane.

Pertanto, gli investitori credono che Bitcoin sia una buona versione digitale dell’oro. In terzo luogo, negli ultimi decenni BTC ha sovraperformato altri asset. Ha fatto meglio dell’oro, dell’argento e degli indici azionari americani come il Dow Jones e il Nasdaq 100.

Nel caso di Jasmy, ci sono segnali che i trader stiano pompando il token anche su piattaforme di social media come Twitter e StockTwits. Era una delle monete più di tendenza su queste piattaforme.

Previsioni prezzo Jasmy Coin

Grafico JASMY di TradingView

Il grafico giornaliero mostra che la moneta Jasmy ha fatto un forte ritorno negli ultimi giorni. Questo rimbalzo era in linea con la mia ultima previsione su JasmyCoin . Lungo il percorso, la moneta ha attraversato la linea di tendenza discendente che collega le oscillazioni più alte dal 25 giugno.

È inoltre salito al di sopra delle medie mobili Arnaud Legoux (ALMA) a 50 e 200 giorni. Inoltre, il Relative Strength Index (RSI) si è spostato al livello estremo di ipercomprato. Pertanto, sospetto che la moneta si ritirerà presto e poi riprenderà la tendenza rialzista fino al punto di resistenza chiave a 0,0047 dollari, il punto più alto del 24 giugno.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.