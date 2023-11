I prezzi di Zilliqa, Tron e Near Protocol restano stabili in vista della decisione del FOMC

I prezzi delle criptovalute si sono uniti ai titoli azionari americani in un importante rally mentre i trader aspettavano l’importante decisione del Federal Open Market Committee (FOMC). Il Dow Jones è balzato di oltre 250 punti mentre l’S&P 500 e il Nasdaq 100 sono saliti di oltre lo 0,80%.

Vicino, Tron, i gettoni Zilliqa aumentano

Mercoledì la moneta Near Protocol (NEAR) è stata il token con le migliori prestazioni, balzando al livello più alto da luglio. Negli ultimi 12 giorni consecutivi è aumentato di quasi il 50% rispetto al livello più basso di ottobre.

Near ha anticipato il prossimo evento NearCon previsto per il 7 novembre. L’evento tende ad avere diversi grandi eventi che muovono il suo ecosistema

Anche il prezzo di Tron (TRX) ha continuato il suo rally rialzista, rendendola la grande criptovaluta con le migliori prestazioni quest’anno. La moneta è balzata a 0,1007 dollari, il punto più alto da novembre 2021.

Tron è balzato in piedi grazie alle ottime prestazioni del suo ecosistema. Il valore totale bloccato (TVL) nell’ecosistema di JustLend è salito a oltre 5,7 miliardi di dollari, rendendolo il terzo attore più grande del settore dopo Lido e Maker. In effetti, il token JST di Just, un token di governance, si trova vicino al punto più alto da maggio dello scorso anno.

Anche il prezzo di Zilliqa ha continuato a salire. Il token ZIL è salito al massimo di $ 0,020, il punto più alto dall’agosto di quest’anno. A differenza di Near Protocol e Tron, l’ecosistema di Zilliqa è stato relativamente in sordina negli ultimi mesi. I dati di DeFi Llama e DappRadar mostrano che la maggior parte delle dApp nell’ecosistema vedono poca azione di mercato.

Zilliqa contro Near Protocol contro Tron

Decisione della Federal Reserve

Il prossimo catalizzatore chiave per i prezzi del Near Protocol, di Zilliqa e di Tron sarà l’imminente decisione della Fed. La maggior parte degli analisti ritiene che la Fed sospenderà i rialzi dei tassi per la seconda riunione consecutiva.

La Fed sta affrontando numerose sfide nell’economia americana. L’inflazione è ancora ostinatamente elevata mentre l’economia sembra resiliente. I dati economici pubblicati la scorsa settimana hanno mostrato che il PIL è cresciuto del 4,9% nel terzo trimestre poiché la spesa al consumo è rimasta resiliente.

Tuttavia, il mercato obbligazionario sta mostrando segnali negativi poiché i rendimenti dei titoli a 10 e 30 anni rimangono al punto più alto in più di un decennio. Di conseguenza, il governo sta ora spendendo oltre 800 miliardi di dollari per ripagare il proprio debito e la cifra potrebbe presto raggiungere i mille miliardi di dollari. Queste altcoin probabilmente reagiranno alla prossima azione della Securities and Exchange Commission (SEC). Gli analisti ritengono che l’autorità di regolamentazione approverà finalmente gli ETF Bitcoin di aziende come Blackrock, Invesco e Ark Invest entro la fine dell’anno.

