L’ascesa e la caduta di Estee Lauder mentre il prezzo delle sue azioni si scioglie

Estee Lauder (NYSE: EL), nota azienda nel settore della bellezza e della moda, è nei guai. Mercoledì le sue azioni sono crollate a 100 dollari, il punto più basso dall’ottobre 2017. Al suo apice durante la pandemia, il titolo veniva scambiato a 366 dollari. Di conseguenza, la sua capitalizzazione di mercato totale è scesa a 37 miliardi di dollari dal suo massimo storico di oltre 133 miliardi di dollari.

L’ascesa di Estee Lauder

Fondata nel 1946, Estee Lauder è un’azienda americana ben nota nel settore della bellezza. È stato avviato da Estee Lauder, precedentemente nota come Josephine Esther Mentzer. Insieme al marito Joseph Lauter fondarono l’azienda nel 1946 e l’anno successivo ricevettero il primo grosso ordine, pari a 800 dollari.

L’attività di Estee Lauder è cresciuta rapidamente nel corso degli anni. Sebbene questa crescita sia stata per lo più organica, l’azienda ha anche investito molto in acquisizioni. Ad esempio, nel 1994 ha acquisito Make-Up Art Cosmetics (MAC), seguita da Bobbi Brown Cosmetics.

Altre acquisizioni degne di nota sono state aziende come Jo Malone London, La Mer, Aveda, Too Faced e Kilian Paris. Più recentemente, ha acquisito Tom Ford con un accordo da 2,3 miliardi di dollari.

Con la crescita di Estee Lauder, i suoi ricavi sono esplosi insieme alla crescita della classe media negli Stati Uniti e sui mercati internazionali. Il suo fatturato annuo è stato di oltre 7,32 miliardi di dollari nel 2009 e di 17,74 miliardi di dollari nel 2022. Anche il suo utile netto è aumentato, raggiungendo un picco di oltre 2,8 miliardi di dollari nel 2021 poiché ha beneficiato dei blocchi del Covid-19 e dei pacchetti di stimoli.

Man mano che gli affari di Estee Lauder crescevano, emersero voci secondo cui alcune società, in particolare LVMH e L’Oreal, stavano prendendo in considerazione un’offerta. Per realizzare un simile accordo sarebbe necessario il via libera della famiglia Lauder, che possiede il 38% della società e l’86% dei diritti di voto.

La caduta di Estee Lauder

Gli affari di Estee Lauder stanno attraversando un forte rallentamento. Innanzitutto, la concorrenza nel settore della bellezza è in aumento e negli ultimi anni ha perso quote di mercato. Ha perso la sua quota di mercato a scapito di grandi giganti come L’Oreal e Shiseido e di aziende più piccole come ELF

In effetti, i dati più recenti di Euromonitor mostrano che la quota di mercato di Estee Lauder negli Stati Uniti è scesa di quasi un quinto, al 6,2%. Nello stesso periodo L’Oreal ha guadagnato la quota di mercato al 13,7%. Un altro rapporto di Yogi ha mostrato che L’Oreal ha venduto 40 dei marchi di prodotti per la cura della pelle più famosi.

Di conseguenza, le vendite di Estee Lauder hanno subito un rallentamento. I risultati del primo trimestre hanno mostrato che le vendite dell’azienda sono diminuite del 10,4% su base annua a 3,52 miliardi di dollari. Ha citato la lenta ripresa dell’economia cinese, i tassi di interesse elevati e l’aumento dell’inflazione.

L’utile netto di Estee Lauder è crollato dell’84% a 108 milioni di dollari. Ancora più importante, la società ha abbassato le indicazioni prospettiche per il secondo trimestre e per l’intero anno. Si prevede che il suo EPS rettificato scenderà tra $ 0,48 e $ 0,58, rappresentando un calo dal 62% al 69%. Il CFO ha detto :

“Stiamo riducendo le nostre prospettive fiscali per il bilancio dell’anno 24 per riflettere il ritmo di ripresa più lento del previsto a causa di ulteriori fattori avversi esterni che continuano ad evolversi durante il secondo trimestre”.

Il futuro di Estee Lauder

Estee Lauder sta senza dubbio attraversando un periodo difficile poiché la sua attività rallenta. Ciò è dimostrato dal fatto che il prezzo delle sue azioni è crollato pesantemente negli ultimi mesi. Inoltre, la società ha abbassato ancora una volta le sue linee guida.

La storia mostra che le riprese più importanti richiedono tempo dopo tale caduta libera. Innanzitutto, la società si trova ancora ad affrontare gravi difficoltà poiché i tassi di interesse sono destinati a rimanere elevati per un periodo più lungo. La concorrenza è ancora in aumento nei suoi mercati chiave.

Fortunatamente, Estee Lauder possiede ancora alcuni dei migliori marchi del settore. Ciò significa che il management può ancora progettare una forte inversione di tendenza. Ancora più importante, il crollo significa che la società può ora diventare un buon obiettivo per l’acquisizione da parte di aziende del calibro di L’Oreal e LVMH.

Una tale acquisizione aiuterebbe queste società a consolidare la loro presenza negli Stati Uniti e in altri mercati asiatici.

Nel medio termine, sospetto che il prezzo delle azioni Estee Lauder rimarrà sotto pressione mentre gli investitori attendono il prossimo catalizzatore.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.