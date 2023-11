Sosteniamo il caso di Bitcoin (BTC) per gli investitori in ETF SCHD

L’ETF Schwab US Dividend Equity (SCHD) ha accolto con favore i recenti eventi macro, tra cui la decisione della Federal Reserve e la debolezza dei libri paga non agricoli (NFP). Ha fatto bene anche quando il prezzo del petrolio greggio è sceso da oltre 95 a 80 dollari.

Gli aumenti dei tassi della Fed hanno raggiunto il picco

I dati del Bureau of Labor Statistics (BLS) hanno rivelato che l’ economia ha aggiunto 150.000 posti di lavoro mentre il tasso di disoccupazione è salito al 3,9%. I dati sui salari e sul tasso di partecipazione al lavoro sono stati peggiori del previsto.

Questi numeri, insieme ai deboli PMI manifatturieri e dei servizi, significano che l’economia non sta andando bene. Esiste quindi un’elevata possibilità che la Federal Reserve mantenga i tassi di interesse al livello attuale per un po’. Alcuni analisti ritengono che la banca taglierà i tassi nel 2024.

L’ETF SCHD, come altri fondi azionari popolari come SPDR S&P 500 (SPY) e Invesco QQQ, si comportano bene quando si spera che la Fed tagli i tassi di interesse. In effetti, gli ultimi due fondi hanno registrato la settimana migliore quest’anno.

Per cominciare, lo Schwab US Dividend Equity Fund è uno degli ETF più popolari sul mercato. È per lo più popolare tra gli investitori a reddito che amano il suo elevato rendimento da dividendi e la crescita dei dividendi. Il fondo ha avuto rendimenti superiori al 300% sin dal suo lancio nel 2011.

Il fondo è composto da 100 azioni, le più grandi delle quali sono aziende come Amgen, Verizon, Broadcom, AbbVie, Coca-Cola, Merck e Pepsico. Per settore, la maggior parte delle aziende incluse nell’indice opera nei settori industriale, sanitario, finanziario, difensivo dei consumatori e tecnologico.

Pertanto, l’ETF SCHD ha sovraperformato lo SPY anche se quest’ultimo ha una maggiore esposizione alle società tecnologiche. In effetti, SPY ha fatto meglio grazie ad aziende come Nvidia, Meta Platforms, Tesla e Netflix. In effetti, ha sovraperformato di gran lunga l’RSP ETF, che è la versione di pari peso dell’S&P 500.

L’allocazione dei Bitcoin ha senso

Prezzo Bitcoin vs ETF SCHD

L’ETF SCHD è popolare tra gli investitori a reddito che tendono ad essere più avversi al rischio. Tuttavia, credo che destinare alcuni fondi a Bitcoin abbia senso per tre ragioni principali.

Innanzitutto, storicamente, Bitcoin è stato un asset con le migliori prestazioni. Il Bitcoin è passato da quasi zero nel 2009 agli attuali 35.000 dollari. Al suo apice, la moneta veniva scambiata a quasi 70.000 dollari e ora sta tentando di ripetere il test di quei massimi.

Negli ultimi cinque anni, Bitcoin è cresciuto di quasi il 500%, mentre l’ETF SCHD è cresciuto di meno del 100%. Pertanto, gli investitori che hanno acquistato Bitcoin in precedenza stanno guadagnando più soldi di quelli che hanno investito in SCHD.

In secondo luogo, i parametri della domanda e dell’offerta supportano Bitcoin. L’attuale offerta di Bitcoin è pari a 19,53 milioni. Ciò significa che ci sono oltre 1,47 milioni di Bitcoin che devono ancora essere estratti. Questo mining è destinato a diventare difficile quando il dimezzamento del Bitcoin avverrà nell’aprile 2024.

Pertanto, Bitcoin vedrà probabilmente una maggiore domanda da parte degli investitori istituzionali in un momento di monete limitate. Questa tendenza probabilmente accelererà quando la Securities and Exchange Commission (SEC) approverà l’ETF spot sul Bitcoin. Per prima cosa, l’offerta di Bitcoin negli scambi è diminuita drasticamente di recente.

In terzo luogo, e cosa più importante, Bitcoin ha resistito a numerose tempeste in passato. Ha attraversato il crollo di Mt.Gox nel 2014, l’evento del cigno nero Covid-19 nel 2020, il crollo di FTX, Terra, Voyager Digital e Celsius.

Bitcoin è sopravvissuto anche all’attuale fase di tassi di interesse elevati. La Federal Reserve ha portato i tassi da zero al 5,50%, il massimo degli ultimi 22 anni. In passato, la maggior parte degli analisti credeva che Bitcoin non sarebbe sopravvissuto in un contesto di tassi elevati, e così è stato.

Pertanto, credo che investire in Bitcoin sia una cosa contraria per gli investitori avversi al rischio che detengono l’ETF SCHD.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.