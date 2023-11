Il prezzo delle azioni Adyen è in ripresa: è la migliore azione olandese da acquistare?

Giovedì il prezzo delle azioni Adyen (AMS: ADYEN) è salito poiché gli investitori hanno apprezzato le prospettive equilibrate della società. È aumentato di oltre il 30%, in linea con la mia previsione precedente. Nonostante questo ritorno, Adyen rimane circa il 70% al di sotto del punto più alto della pandemia.

Nuova normalità per il fintech

Le aziende fintech si trovano ad affrontare un momento di resa dei conti poiché la crescita sperimentata nell’ultimo decennio si è affievolita. La maggior parte delle aziende come PayPal, Block, Shift4Payments, Toast e Affirm hanno registrato una crescita record nell’era dei bassi tassi di interesse.

Di conseguenza, queste aziende sono diventate aziende multimiliardarie. Al suo apice, PayPal ha visto la sua capitalizzazione di mercato totale salire a oltre 300 miliardi di dollari. Allo stesso modo, Block, la società madre di Square, era valutata oltre 120 miliardi di dollari.

Lo stesso vale per Adyen, la società di pagamenti olandese. Questa valutazione era giustificata dalla forte crescita dell’azienda. Ad esempio, il suo fatturato annuo è stato di 1,01 miliardi di euro nel 2017, 1,65 miliardi di euro nel 2018, 2,66 miliardi di euro nel 2019 e 6 miliardi di euro nel 2021.

Questa crescita è avvenuta quando le aziende di tutto il mondo hanno abbracciato la tecnologia e i pagamenti digitali. Ciò includeva sia grandi aziende che piccole startup, che erano pesantemente finanziate da società di venture capital. Oggi Adyen annovera tra i suoi clienti aziende come Uber, Bolt e Virgin Hotels.

La crescita delle aziende fintech è esplosa durante il Covid-19, quando la maggior parte delle aziende e dei clienti hanno abbracciato l’e-commerce. Durante il periodo, queste aziende hanno registrato una crescita che avrebbe potuto richiedere anni per essere raggiunta.

Recentemente, tuttavia, le condizioni commerciali sono cambiate. Mentre le persone continuano a fare acquisti online, il volume delle transazioni è sceso a livelli normali. Inoltre, molte aziende dispongono già di un fornitore di servizi di pagamento. Storicamente, le aziende tendono a mantenere i propri fornitori di servizi di pagamento per molto tempo poiché il cambiamento può essere costoso e richiedere molto tempo.

Allo stesso tempo, l’aumento dei tassi di interesse ha portato ad una debolezza della spesa dei consumatori e ad una riduzione delle commissioni per le società fintech. Inoltre, Adyen opera in un settore altamente competitivo, dominato anche da aziende del calibro di Stripe, PayPal e Shift4 Payments.

Previsioni sul prezzo delle azioni Adyen

Pertanto, in mezzo a queste turbolenze, la domanda è se abbia senso investire in società fintech come Adyen. In una dichiarazione di questa settimana, Adyen ha affermato che i ricavi elaborati nel terzo trimestre sono aumentati del 21% su base annua a 243,1 milioni di euro.

I suoi ricavi netti sono aumentati del 22% a 413 milioni di euro. I volumi digitali sono aumentati del 21% mentre i ricavi dell’Unified Commerce sono aumentati del 25%. Questi numeri indicano che Adyen sta ancora mostrando una crescita robusta. Tuttavia, il management ritiene ora che la crescita dell’azienda rallenterà nei prossimi anni.

Di conseguenza, ha abbassato le sue linee guida per i prossimi tre anni, prevedendo un range compreso tra il 20% e il 20%. Prima di ciò, la sua aspettativa era che le sue entrate aumentassero tra il 20% e il 30%. In una nota, un analista di Bloomberg ha dichiarato :

“La guida al ribasso di Adyen per la crescita dei ricavi netti (da un minimo del 20% ad un massimo del 20%) e un margine Ebitda superiore al 50% nel 2026 (rispetto al 65% dell’obiettivo a lungo termine) è ora più vicina al consenso e riflette la concorrenza nel settore dei pagamenti e un peggioramento contesto economico”.

Adyen, come previsto, non sta crescendo così velocemente come qualche anno fa. Ciò è comprensibile poiché non si prevedeva che la sua crescita durasse per sempre. Pertanto, continuo a credere che la società sia un buon investimento in quanto diventa un titolo value.

L’azienda ha una solida base di clienti e più spazio per aumentare le proprie entrate acquistando cross-selling. Pertanto, esiste la probabilità che le azioni continuino a salire a lungo termine. Questa nuova normalità comporterà una crescita più lenta e una redditività potenzialmente più elevata.

Nel lungo termine, sospetto che il prezzo delle azioni Adyen raggiungerà il livello di resistenza chiave a 1.150, lo swing più basso nel maggio 2022.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.