USD/INR forma un triangolo ascendente mentre l’attenzione si sposta su Fed e RBI

La rupia indiana è rimasta bloccata in un intervallo negli ultimi quattro mesi poiché i trader si sono concentrati sulle azioni della Federal Reserve e della Reserve Bank of India (RBI). Il tasso di cambio USD/INR è rimasto invariato a 83,20, livello su cui è fermo da settembre. Rimane a circa il 2,82% dal minimo di gennaio e di oltre il 15% dai minimi del 2021.

Decisioni della RBI e della Fed

Il prezzo da USD a INR è rimasto in una fase di consolidamento anche se l’indice del dollaro statunitense (DXY) è sceso al minimo plurimese. Questa performance è avvenuta mentre i trader valutavano le azioni della Fed e della RBI.

Negli Stati Uniti, la Fed ha aumentato i tassi fino al livello massimo degli ultimi vent’anni nel 2023. Più recentemente, nella riunione di dicembre, la banca ha segnalato che avrebbe effettuato tre tagli dei tassi nel 2024. Era la prima volta che i funzionari indicavano tagli dei tassi.

Tuttavia, la Fed manterrà la sua dipendenza dai dati nel determinare quando tagliare i tassi. I dati più recenti hanno mostrato che la spesa per consumi personali (PCE) ha continuato a diminuire a novembre.

Ci sono anche segnali che l’economia americana sta rallentando. Lo strumento attentamente osservato dalla Fed Now di Atlanta stima che l’economia sia cresciuta del 2,6% nel quarto trimestre, in netto calo rispetto alla crescita del 5,3% del terzo trimestre.

Nel frattempo, in India, la RBI ha mantenuto i tassi al 6,5% poiché l’inflazione è rimasta leggermente al di sopra del livello di comfort del 4%. In ottobre è sceso al minimo degli ultimi quattro mesi, pari al 4,87%, costringendo la RBI a mantenere un tono aggressivo.

Gli economisti ritengono che la RBI inizierà a tagliare i tassi di interesse nel terzo trimestre del 2024. Al contrario, la maggior parte di loro vede la Fed iniziare a tagliare già a marzo del prossimo anno.

Si prevede che l’economia indiana rimarrà piuttosto vivace nel 2024. Gli economisti della RBI prevedono che crescerà del 7% nel 2024 rispetto al precedente 6,5%. Negli Stati Uniti, le stime indicano che l’economia crescerà solo dell’1,5% nel corso dell’anno.

Analisi tecnica USD/INR

Negli ultimi mesi il tasso di cambio USD/INR ha attraversato una fase di consolidamento. Sul grafico giornaliero, la coppia si è consolidata alle medie mobili esponenziali (EMA) a 50 e 25 giorni. Si è anche formato quello che sembra un modello a triangolo ascendente mentre l’Average True Range (ATR) è rimasto piatto.

Pertanto, a questo punto, le prospettive per la coppia sono per ora neutrali. Un breakout rialzista sarà confermato se il prezzo si muoverà al di sopra della resistenza a 83,43, il lato superiore del pattern a triangolo ascendente.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.