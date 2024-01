Previsioni sul prezzo dell’argento: il rapporto oro/argento punta a un ulteriore rialzo

Il prezzo dell’argento ha iniziato l’anno in sordina, poiché i trader si sono concentrati sul rallentamento della Cina e sulle prossime azioni della Federal Reserve. Martedì veniva scambiato a 24 dollari, livello al quale è rimasto bloccato negli ultimi giorni. Questo prezzo è inferiore di circa l’8,40% al punto più alto del 2023.

Rallentamento della Cina e azioni della Fed

Il prezzo dell’argento ha reagito moderatamente ai recenti dati economici provenienti dalla Cina. Secondo l’Ufficio nazionale di statistica (NBS), a dicembre i PMI manifatturieri e dei servizi sono rimasti al di sotto di 50. Questo è un segnale che l’economia del paese non sta andando bene poiché la domanda globale rimane sotto pressione.

Un rapporto separato di Caixin ha rivelato che il PMI manifatturiero cinese si è attestato a 50,8 a dicembre, in leggero aumento rispetto al 50,7 di novembre. Tale aumento è stato di alcuni punti superiore alla stima mediana di 50,4.

L’argento e altri metalli industriali tendono a reagire in modo significativo ai numeri economici della Cina. Inoltre, la Cina è il maggiore acquirente di argento e di altri metalli come rame, minerale di ferro e platino.

Il prezzo dell’argento è anche in attesa dei prossimi numeri PMI manifatturieri dagli Stati Uniti e dai paesi europei. Gli economisti si aspettano che i dati mostrino che il PMI è rimasto al di sotto di 50 in questo periodo.

Gli altri dati importanti da tenere d’occhio saranno gli ultimi dati sui salari non agricoli degli Stati Uniti (NFP). Gli economisti intervistati da Reuters si aspettano che i dati dimostrino che l’economia ha aggiunto oltre 180.000 posti di lavoro a dicembre mentre la disoccupazione è rimasta al 3,7%.

Questi numeri sono importanti perché avranno un impatto sulla prossima decisione della Federal Reserve. Gli economisti scontano un taglio dei tassi dello 0,25% già nella riunione di marzo. Nella maggior parte dei periodi, l’argento si comporta bene quando la Fed taglia i tassi di interesse.

Nel frattempo, il rapporto oro/argento è rimasto bloccato a 86, circa l’11% sopra il punto più basso del 2023. Un rapporto pari o superiore a 80 è un segnale che l’argento è destinato ad aumentare di prezzo poiché l’oro è più costoso.

Previsioni sul prezzo dell’argento

Grafico XAG/USD di TradingView

Il grafico giornaliero mostra che il prezzo dell’argento è stato relativamente volatile negli ultimi mesi. Ha raggiunto il picco di 25,90 dollari a dicembre per poi tornare a 22,50 dollari nello stesso mese. È rimasto leggermente al di sotto del primo supporto dello strumento Andrews Pitchfork ed è al punto di ritracciamento di Fibonacci del 23,6%.

L’argento rimane al di sopra delle medie mobili esponenziali (EMA) a 50 e 25 giorni. Ha anche formato uno schema testa e spalle inverso. Pertanto, esiste la probabilità che l’argento abbia una rottura rialzista nelle prossime settimane. Se ciò accade, il prossimo punto da tenere d’occhio sarà a $ 25.

