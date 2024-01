Previsioni sul prezzo del greggio Brent nell’era dell’abbondanza

I prezzi del petrolio greggio sono rimasti sotto forte pressione questa settimana, anche se la crisi in Medio Oriente si è intensificata. Il Brent, il punto di riferimento globale, è sceso a 76 dollari, in calo rispetto al picco di 95,90 dollari di settembre. Allo stesso modo, il West Texas Intermediate, il punto di riferimento americano, è sceso a 70,25 dollari.

Permangono le preoccupazioni sull’offerta

Copy link to section

Il motivo principale per cui i prezzi del petrolio greggio WTI e Brent sono recentemente diminuiti sono le continue preoccupazioni sull’offerta. I membri dell’OPEC+ non sono d’accordo sui tagli alle forniture, spingendo l’Angola a lasciare il cartello. Nel complesso, il cartello ha accettato di tagliare volontariamente 900.000 barili al giorno, cosa che gli analisti ritengono non sufficiente.

Anche i paesi non appartenenti all’OPEC hanno continuato a pompare volumi record di petrolio. Negli Stati Uniti, le compagnie petrolifere hanno pompato volumi record di petrolio al giorno. La produzione media settimanale è salita al record di 13,3 milioni a dicembre. Gli analisti ritengono che quest’anno le aziende americane continueranno ad aumentare la produzione di petrolio.

Si prevede che anche altri paesi continueranno ad aumentare la produzione. Ad esempio, si prevede che il Venezuela aumenterà la produzione a 880.000 barili al giorno quest’anno e a 963.000 nel 2025. Lo stesso vale per luoghi come Guyana e Brasile.

Pertanto, la domanda è se la domanda aumenterà allo stesso ritmo. Recenti rapporti di organizzazioni come l’OPEC e l’IEA mostrano che la domanda continuerà ad aumentare, ma a un ritmo più lento.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

L’IEA ritiene che la domanda di petrolio aumenterà di 2,4 milioni di barili mentre l’OPEC prevede un aumento di oltre 2,46 milioni di barili. Pertanto, vi è un’elevata probabilità che l’industria petrolifera raggiunga un surplus quest’anno.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

L’altro motivo per cui il prezzo del greggio Brent potrebbe continuare a scendere è la Russia, che ha continuato a vendere milioni di barili di petrolio al giorno. Sta vendendo questi barili a paesi asiatici come India e Cina. Recentemente, tuttavia, i dati mostrano che le importazioni di greggio indiano dalla Russia sono crollate a dicembre.

Previsioni sul prezzo del greggio Brent

Copy link to section

Grafico del petrolio di TradingView

Passando al grafico giornaliero, vediamo che i prezzi del petrolio Brent hanno continuato a scendere questa settimana poiché le preoccupazioni sull’offerta sono aumentate. Il grafico mostra che il petrolio ha formato una croce mortale, dove le medie mobili esponenziali (EMA) a 200 e 50 giorni si incrociano. Nella maggior parte dei casi, questo modello è uno dei segnali più ribassisti del mercato.

Negli ultimi giorni anche il Relative Strength Index (RSI) ha registrato una tendenza al ribasso. Pertanto, le prospettive per i prezzi del petrolio sono ribassiste, con il prossimo livello da tenere d’occhio a 71,50 dollari, il livello più basso da marzo. Una rottura al di sotto di tale livello aprirà la possibilità che il titolo scenda a 65 dollari.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.