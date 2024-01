Previsioni sul prezzo dell’oro con il rimbalzo dell’indice del dollaro USA (DXY).

Il prezzo dell’oro (XAU/USD) è sceso questa settimana poiché i trader hanno abbracciato un sentimento di avversione al rischio. Venerdì veniva scambiato a $ 2.040 mentre si dirigeva verso il suo primo calo settimanale da metà dicembre. Questo prezzo è molto inferiore al suo massimo storico di $ 2.147,30.

Sentimento di avversione al rischio

Questa settimana gli operatori hanno abbracciato un sentimento di avversione al rischio poiché le speranze di rapidi tagli dei tassi da parte della Federal Reserve sono svanite. Questa visione è stata osservata in tutte le attività finanziarie. Nel mercato azionario, gli indici chiave come il Dow Jones e il Nasdaq 100 sono crollati negli ultimi tre giorni consecutivi.

Allo stesso modo, nel mercato delle criptovalute, le monete più popolari come Bitcoin, Solana e Avalanche si sono tutte ritirate. Il prezzo del Bitcoin è sceso dal massimo di martedì di 45.000$ a 42.000$ anche dopo Jim Cramer lo ha pubblicizzato.

Nel frattempo, l’ indice della paura e dell’avidità si è ritirato dalla zona di avidità estrema di 80 all’area verde di 74. L’indice VIX e l’indice del dollaro USA (DXY) si sono ripresi negli ultimi giorni.

Questa azione sui prezzi è principalmente dovuta al timore persistente che la Federal Reserve non si muoverà abbastanza rapidamente per tagliare i tassi di interesse. In una dichiarazione di questa settimana, Tom Barkin della Fed di Richmond ha avvertito che la Fed potrebbe aumentare i tassi di interesse.

L’altro catalizzatore chiave per il prezzo dell’oro è stata la crisi in corso in Medio Oriente, dove gli attacchi Houthi hanno rallentato il transito attraverso la regione. Di conseguenza, aziende come Maersk, Evergreen e MSC hanno sospeso l’utilizzo del Mar Rosso.

Questa tendenza ha portato a costi di spedizione marittimi più elevati a livello globale. L’indice Drewry Shipping è salito a 1.661 dollari, il punto più alto degli ultimi mesi. Inoltre, il prezzo del petrolio greggio è rimasto piuttosto stabile, con il Brent e il West Texas Intermediate (WTI) che si sono spostati rispettivamente a 78 e 73 dollari.

Il prezzo dell’oro reagisce a questi eventi a causa dell’impatto sulla Federal Reserve. A differenza dei metalli come il rame e il piombo, l’oro non ha alcun uso industriale. Invece, è spesso visto come un’alternativa al dollaro statunitense.

La prossima notizia chiave sull’oro saranno i prossimi dati sui libri paga non agricoli (NFP) degli Stati Uniti. Gli economisti intervistati da Reuters si aspettano che i dati rivelino che l’economia ha aggiunto 170.000 posti di lavoro a dicembre mentre il tasso di disoccupazione è salito al 3,8%.

Previsioni sul prezzo dell’oro

Grafico dell’oro di TradingView

Il grafico giornaliero mostra che i prezzi dell’oro sono stati sotto pressione negli ultimi giorni. In questo periodo, l’oro è sceso al di sotto del livello di supporto chiave di 2.080 dollari, il suo punto più alto il 4 maggio dello scorso anno. Il lato positivo è che l’oro è rimasto al di sopra delle medie mobili esponenziali (EMA) a 50 e 100 giorni.

L’oro ha anche formato un pattern double-top, che è un segnale ribassista. Nell’analisi dell’azione dei prezzi, questo modello è spesso un segnale ribassista. Pertanto, le prospettive per l’oro sono ora neutrali. Il livello chiave da tenere d’occhio sarà pari a 2.081$. Un movimento al di sopra di questo prezzo continuerà a salire, con il prossimo livello chiave da tenere d’occhio sarà a 2.146 dollari.

