Le probabilità che la Securities & Exchange Commission degli Stati Uniti respinga un ETF spot su Bitcoin continuano a diminuire con l’avvicinarsi della scadenza del 10 gennaio. L’analista ETF di Bloomberg, Eric Balchunas, ha rivelato che la probabilità di disapprovazione di un ETF è scesa al 5%.

Well said although I probably go with 5% at this point. But you gotta leave a little window open for these things. — Eric Balchunas (@EricBalchunas) January 6, 2024

Un’autorizzazione per un ETF BTC dovrebbe dare impulso al mercato delle criptovalute. Con gli analisti che si aspettano che le altcoin sovraperformino nel prossimo rally, Metacade (MCADE) si trova sulla strada giusta per realizzare i suoi piani di crescita per il 2024.

Approvazione dell’ETF e Metacade

In generale, l’approvazione di un ETF potrebbe aumentare l’esposizione alla criptovaluta negli investitori tradizionali. I fondi negoziati in borsa attireranno probabilmente enormi quantità di denaro nel mondo delle criptovalute, creando un ambiente perfetto per esplorare segmenti correlati come i giochi play-to-earn, dove Metacade prevede di ottenere un dominio completo.

MCADE trarrà vantaggio dalla crescente domanda di crescita significativa e notevoli aumenti dei prezzi.

Nel frattempo, il rifiuto o il ritardo della SEC da parte della SEC potrebbe innescare un trend ribassista a breve termine mentre l’industria delle criptovalute supera l’ostacolo.

Il prezzo di MCADE

Al momento della pubblicazione, il prezzo dell’altcoin veniva scambiato a 0,01248$, in rialzo dello 0,1% nell’ultimo giorno. Il token nativo di Metacade ha mostrato una posizione al ribasso in vista della potenziale accettazione dell’ETF Spot su Bitcoin, poiché il suo grafico settimanale rivela un calo dei prezzi di oltre l’8%. Le fluttuazioni dei prezzi di MCADE imitano le tendenze del mercato generale.

Una disapprovazione dell’ETF innescherebbe continui cali per i prezzi MCADE, mentre notizie positive vedrebbero l’altcoin unirsi al previsto rialzo a livello di mercato. Il prezzo di Metacade può salire alle stelle per provare a raggiungere i suoi picchi di novembre del 2023.

Un fondo quotato in borsa Bitcoin vedrà istituzioni e individui facoltosi inondare l’arena delle criptovalute, e il play-to-earn è uno di quei segmenti che seguiranno per effetto a catena. Le continue partnership e aggiornamenti rendono Metacade pronto per una crescita sostanziale dopo l’approvazione dell’ETF.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.