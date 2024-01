Esclusivo: il dottor Charan Singh si batte per “un’ancora prudente” nel mare del debito globale

Il “Rapporto sul debito internazionale 2023” recentemente pubblicato dalla Banca Mondiale ha evidenziato il “grave pericolo” posto ai paesi a basso e medio reddito a causa del rapido aumento degli oneri debitori insostenibili.

Negli ultimi dieci anni, il ritmo di accumulo del debito in diversi paesi ha superato la crescita economica, che dovrebbe moderarsi ulteriormente.

Di conseguenza, i costi eccessivi del servizio del debito stanno facendo impallidire gli investimenti necessari in settori essenziali tra cui la sanità e l’istruzione; mentre molti paesi in tutto il mondo potrebbero essere sull’orlo di una vera e propria crisi del debito.

Abbiamo avuto la fortuna di parlare con il famoso economista Dr. Charan Singh, amministratore delegato e direttore fondatore della Fondazione EGROW, per comprendere meglio le condizioni che hanno portato agli attuali livelli di debito elevati; la situazione prevalente nelle economie avanzate, nei mercati emergenti e nei paesi meno sviluppati; le implicazioni di tali squilibri sulla crescita economica e sul processo decisionale; potenziali tutele e soluzioni; e le riforme tanto necessarie nell’architettura finanziaria internazionale.

Source: EGROW Foundation

Il dottor Charan Singh è il CEO e direttore fondatore della Fondazione EGROW. È anche presidente non esecutivo della Punjab & Sind Bank. In precedenza, è stato Professore di Economia della RBI Chair presso il prestigioso Indian Institute of Management di Bangalore, India; Economista Senior presso il FMI, Washington DC; e Direttore della ricerca (Politica economica, Gestione del debito) presso la RBI. Tra gli altri incarichi, il dottor Singh ha fatto parte del consiglio di amministrazione di NHB e NABFINS. Il dottor Singh ha pubblicato ampiamente e ha due libri al suo attivo.

Il dottor Singh ha completato un M.Phil in Economia applicata presso la JNU, Delhi e un dottorato in Economia presso l’Università del Nuovo Galles del Sud, Sydney nel 1997. Ha proseguito con studi post-dottorato presso il Dipartimento di Economia, Università di Harvard da agosto 2003 ad agosto 2004 e SCID, Stanford University da agosto 2004 a gennaio 2006.

Quelli che seguono sono estratti leggermente modificati della discussione.

D) Grazie per il suo tempo, dottor Charan Singh. Vorresti gentilmente fornire ai nostri lettori una panoramica della gravità e della complessità della crisi del debito oggi – negli Stati Uniti d’America, nelle economie avanzate (AE), nei mercati emergenti (EM) e nei paesi meno sviluppati (LDC)?

R) Questa è una storia molto complessa e non inizia solo da ieri o dall’altrove. La storia risale a quanto accaduto durante la crisi dei subprime nel 2008. L’amministrazione americana utilizzava i nuovi strumenti finanziari: i derivati. Questi erano molto letali, non compresi da molti e troppo complessi perché il mondo finanziario potesse comprenderne le implicazioni. Poi è arrivata la crisi dei mutui subprime e quella di Lehman Brothers.

La politica monetaria liberale o la politica monetaria non convenzionale negli Stati Uniti è arrivata anche in Europa attraverso la Banca Centrale Europea e in Inghilterra attraverso la Banca d’Inghilterra.

Ora, il mondo non era abituato a questo tipo di sviluppo economico tipico e critico e non ne comprendeva le implicazioni. Quindi, quando l’intero sistema finanziario è crollato, l’economia globale è diventata molto, molto vulnerabile.

È a questo punto che la dimensione del bilancio è aumentata di 4 volte in circa 4 anni. Ciò significa che ci sono state molte implicazioni sulla politica monetaria perché l’economia globale balbettava , quindi le autorità fiscali hanno dovuto fornire un enorme sostegno. Quindi, da un lato, l’offerta di moneta è aumentata e, dall’altro, la politica fiscale ha dovuto sostenerla.

Di conseguenza, l’equilibrio economico è stato completamente disturbato. Mentre il mondo stava ancora cercando di riprendersi dalla rete di politica monetaria liberale e di politica fiscale accomodante, ci siamo trovati improvvisamente di fronte al COVID.

Ora, il COVID era un’emergenza e tutti dovevano entrare in azione per salvare vite umane. Ancora una volta, è successa la stessa cosa: la politica monetaria doveva essere liberale e la politica fiscale doveva essere accomodante.

Sulla base di numerose prove empiriche, il Trattato di Maastricht ha stabilito che il 3% del rapporto deficit/PIL e il 60% del rapporto debito/PIL rappresentano limiti prudenti. Tuttavia, nel mezzo della crisi dei mutui subprime, questi limiti sono stati completamente superati. Il rapporto debito/PIL mondiale è aumentato fino a superare il 100% e anche i deficit sono aumentati enormemente.

Il risultato di tutto ciò è stato che i pagamenti degli interessi sui bilanci sono diventati molto elevati poiché erano stati contratti così tanti prestiti in un periodo di tempo così lungo. L’onere del pagamento degli interessi è diventato maggiore di quello della spesa per sanità e istruzione. Ciò è accaduto soprattutto tra i mercati emergenti e quelli meno sviluppati.

Ora, già da questo si può capire che queste economie sono rimaste intrappolate. Hai contratto ingenti prestiti per prenderti cura delle fasce vulnerabili della società, e ora devi ripagare il debito che è stato contratto. Devi rimborsare o effettuare pagamenti di interessi, quindi ti trovi in una sorta di “trappola del debito”. È qui che stanno le complessità, e nei paesi emergenti e nei paesi meno sviluppati, dove il peso degli interessi è superiore alla spesa per sanità e istruzione, i programmi orientati al welfare soffrono tremendamente.

D) Qual è il canale principale attraverso il quale i portafogli degli investitori e delle famiglie nei Paesi emergenti, emergenti e meno sviluppati potrebbero essere maggiormente colpiti dalla crisi del debito?

R) La crisi del debito ha molteplici implicazioni. Una delle implicazioni è che i prestiti immobiliari hanno sofferto ampiamente. Quando l’inflazione è molto elevata e i deficit pubblici aumentano, le singole famiglie devono sopportare il peso della cattiva gestione della politica fiscale e monetaria.

In primo luogo, a causa della politica dei tassi di interesse, i miei prestiti su molte cose come case, automobili o anche per quanto riguarda i beni di consumo durevoli, tutti subiranno un duro colpo.

I tassi di interesse sono molto distorti nel sistema e quindi non sono disposto a prendere decisioni su investimenti a lungo termine. Anche le aziende, gli imprenditori e le start-up soffrono perché il tasso di interesse non è quello che dovrebbe essere e oscilla continuamente.

Allo stesso tempo, anche la politica fiscale dei governi non è stata molto buona. Non sono sicuri delle agevolazioni fiscali, degli sgravi fiscali e delle aliquote fiscali: queste potrebbero aumentare, diminuire o rimanere stagnanti. Tutta questa incertezza che ne è derivata ha implicazioni sul processo decisionale economico.

Inoltre, i mercati azionari non riflettono la posizione esatta e quindi possono essere fuorvianti. Anche il tasso di cambio può essere fuorviante. Il canale delle aspettative attraverso il quale avviene la trasmissione è completamente sconvolto e smussato.

Quindi, sia le decisioni delle famiglie che gli investimenti soffrono e sono entrati in una fase molto incerta. Poiché nessuno sa quando questa incertezza finirà, il processo decisionale a livello familiare e anche a livello aziendale ne risente. Questa è la situazione prevalente nelle AE, nei ME e nei paesi meno sviluppati.

Due fenomeni – il crollo di Lehman Brothers e il COVID – hanno avuto conseguenze di vasta portata a questo riguardo. Mentre Lehman Brothers si è lentamente diffusa in tutto il mondo e quindi ha fatto precipitare una situazione difficile in modo ciclico – prima dagli Stati Uniti all’Europa e al Regno Unito, il COVID è arrivato a tutti noi contemporaneamente.

Ciò che ho condiviso nella mia analisi è comune alle economie avanzate, ai mercati emergenti e alle economie meno sviluppate.

D) Qual è la tua opinione sui recenti verbali della Fed e sulla probabile traiettoria che ti aspetti per la politica monetaria statunitense oggi?

R) Gli Stati Uniti hanno condotto sia la politica monetaria che quella fiscale in modo molto sconsiderato. È la più grande economia del mondo, che rappresenta oltre il 20% del PIL mondiale. Il suo processo decisionale ha implicazioni in tutto il mondo.

Anche quando gli Stati Uniti non partecipano all’accordo commerciale, l’80% della fatturazione commerciale avviene in dollari americani. Considerata tale responsabilità sulle spalle del processo decisionale pubblico in America, gli Stati Uniti in realtà non si sono comportati in modo responsabile.

La crisi dei mutui subprime è emersa dall’uso dei prodotti derivati. Questi non erano strumenti finanziari molto responsabili, così come non lo è stata la politica in reazione a Lehman Brothers, né l’abbondante politica fiscale attuata durante il COVID. Tutto ciò ha portato alla crisi globale proprio a causa del comportamento sconsiderato dell’America.

Dopo l’inizio della guerra tra Russia e Ucraina, gli effetti della prolungata cattiva gestione dell’economia furono innescati dagli aumenti dei tassi di interesse e si verificò un’eruzione vulcanica. Tutto ciò che avevano fatto negli ultimi 10 anni e che veniva ignorato dal mercato improvvisamente si è verificato e l’eruzione vulcanica che ha avuto luogo ha avuto un impatto su tutti.

Quindi, le politiche americane sono state molto, molto irresponsabili negli ultimi 15-20 anni. Hanno avuto un impatto sugli stessi americani e sul resto del mondo.

Mentre gli Stati Uniti sono un’economia ricca e possono permettersi di superare queste sfide, altri paesi associati agli Stati Uniti la trovano una vera sfida. Ad esempio, se i mercati negli Stati Uniti e nei paesi avanzati non stanno andando molto bene, le esportazioni dei paesi emergenti e dei paesi meno sviluppati non stanno andando molto bene. Quindi, c’è un’immagine speculare che sta accadendo.

Mentre i ricchi americani, europei e britannici possono permettersi questi piccoli inconvenienti, paesi come l’India e molti paesi africani non possono, poiché non hanno le riserve e il sostegno. Pertanto, i politici americani non hanno agito in modo responsabile e non si sono comportati in modo responsabile nei confronti del resto del mondo.

Ora, l’inflazione si è in una certa misura moderata. Se fossero stati abbastanza bravi, avrebbero dovuto iniziare a ridurre i tassi di interesse, ma non lo hanno fatto. Loro stessi erano pronti per una recessione. Possono permettersi di superare le implicazioni di una recessione, ma se tale recessione si riflettesse nei nostri paesi, la popolazione locale lo troverebbe molto difficile.

Tuttavia, ora si sono stabilizzati e non stanno riducendo i tassi di interesse. Hanno allontanato i timori di recessione che c’erano nelle fasi precedenti, quindi in questa misura hanno fatto del bene alla loro economia.

Il mondo ha anche tenuto conto di ciò che è accaduto in Russia e Ucraina, e quindi a questo punto il mondo è andato avanti. Quindi, anche se la Fed ha indicato in diversi luoghi che potrebbero esserci pronti contro termine stabili per un certo periodo, la mia lettura è che verso la fine del 2024 potrebbero iniziare a tagliare.

Se iniziano a tagliarlo, anche il resto del mondo dovrà seguirlo perché, imitando e imitando ciò che hanno fatto gli Stati Uniti, la maggior parte dei paesi ha alzato i tassi e quei tassi di interesse dovrebbero iniziare a scendere. Nel momento in cui i tassi inizieranno a scendere, puoi immaginare che ci sarà una ripresa dell’economia e che i motori della crescita potrebbero avviarsi.

D) Come responsabile della politica monetaria, dove vede oggi i rischi più elevati?

R) La mia sensazione è che le aspettative debbano essere ancorate, e tali aspettative sono state ancorate con successo in India e in altri paesi emergenti, così come negli Stati Uniti.

Una cosa è chiara: c’è tolleranza zero nei confronti di un’inflazione elevata. Ma allora la questione è: come si definisce un’inflazione elevata e chi dovrebbe definire se è giusta un’inflazione al 2% o al 4%?

Ci sono state molte discussioni al riguardo al Fondo monetario internazionale (FMI). Olivier Blanchard, capo economista del FMI, ha pubblicato un articolo in cui si chiedeva se il 2% fosse il giusto obiettivo di inflazione o se dovesse essere leggermente più alto.

La mia sensazione è che una banca centrale non dovrebbe aumentare i tassi di interesse quando si verifica un aumento transitorio dell’inflazione. La guerra Russia-Ucraina è stata un incidente di percorso, quando l’inflazione era aumentata enormemente – cinque volte di più della media trentennale (o del 10% rispetto al 2% che è la media trentennale), gli americani dovevano fare qualcosa. Tuttavia, non era necessario che la Fed saltasse.

Era ovvio dove l’inflazione stesse aumentando ed è stato il risultato di una cattiva gestione dell’economia dal 2008 in poi. Avrebbe dovuto essere gestito in un modo molto più sofisticato rispetto all’uso della mazza per alzare i tassi di interesse così rapidamente.

Quando i tassi di interesse furono aumentati così rapidamente, l’occupazione, la crescita e gli investimenti ne furono colpiti. Tuttavia, quando era ovvio che la causa era Lehman Brothers, i titoli garantiti da ipoteca o la guerra Ucraina-Russia, le cose avrebbero dovuto essere gestite in modo molto più sofisticato e moderato.

La lezione da imparare è che ogni volta che si verifica una crisi – che si tratti di Lehman Brothers o di una crisi come quella dovuta al Covid che ha dovuto chiudere l’industria, o come la guerra Ucraina-Russia – la politica monetaria e fiscale prudente dovrebbe essere molto più moderata. Ma penso che i paesi avanzati siano stati molto reattivi negli ultimi 15-20 anni. Avrebbero dovuto essere più moderati e premurosi e discutere le questioni in modo molto più serio e granulare di quello che è successo.

Spero che la lezione appresa sia che lo strumento del tasso di interesse non dovrebbe essere utilizzato come primo strumento per combattere l’inflazione. È qui che penso che le banche centrali abbiano una lezione da imparare.

La seconda lezione da imparare è che i prezzi delle materie prime sono più vulnerabili alle ampie fluttuazioni e sono in fase di ribasso, in particolare i prezzi del petrolio. Pertanto, è necessario creare riserve di petrolio e considerare seriamente le alternative al petrolio. Questo è esattamente il modo in cui il mondo si sta muovendo verso l’energia solare, l’energia eolica e persino l’energia nucleare.

Sappiamo che il monopolio su qualsiasi cosa non va bene. Allo stesso modo, penso che il monopolio del petrolio come fonte di energia debba essere spezzato e che quindi si debbano esplorare delle alternative. Penso che il mondo abbia iniziato a farlo e che lo sforzo debba essere rafforzato.

D) Come descriveresti la “politica monetaria e finanziaria prudente” e in che cosa differiscono tra AE, EMDE e paesi meno sviluppati?

A) Come accennato, la politica monetaria ha bisogno di un’ancora: quale dovrebbe essere l’ancora? Se dovesse esserci un target di inflazione al 2%, penso di no. Bisogna essere veramente chiari. Nei paesi che invecchiano come il Giappone, il 2% potrebbe essere troppo basso , ed è per questo che stanno soffrendo. In economie assolutamente vivaci come l’America, forse questo dovrebbe essere intorno al 3%-4%. In un paese emergente come l’India, dove le persone sono molto giovani, il 2%-4% è troppo basso e il 6% potrebbe essere più adatto.

Pertanto, è necessario fornire un ancoraggio prudente alla politica monetaria per ancorare le aspettative.

Quando si tratta di politica fiscale, è necessario comprendere quale sia l’indicatore giusto. Il Trattato di Maastricht aveva indicato per il deficit il 3% del Pil. È l’indicatore giusto? Un paese emergente come l’India dovrebbe ridurre la propria spesa per investimenti o infrastrutture nel momento in cui supera il 3%? Penso che nessuno.

Occorre quindi analizzare la qualità della spesa. Dove si svolge la spesa pubblica? Una volta decisa la qualità della spesa, si decide quale dovrebbe essere il rapporto debito/PIL.

Per tutto questo tempo ci è stato insegnato nelle aule che se il rapporto debito/PIL supera il 60% del PIL, il Paese entrerà in crisi. L’India è rimasta al di sopra del 60% per molto tempo. Ora, anche il resto del mondo è al di sopra del 60% da più di un decennio.

Pertanto, penso che anche i valori di ancoraggio per la politica fiscale debbano essere ridefiniti passando dal 3% per il rapporto deficit fiscale/PIL, e al 60% per il rapporto debito/PIL. Fino a quando ciò non sarà fatto, sarà molto difficile avere un mix appropriato di politica monetaria e fiscale.

Per quanto riguarda il settore finanziario bisogna essere molto, molto attenti. Le attività deteriorate (NPA) non dovrebbero essere trattate come una cosa molto spaventosa.

In emergenze come quella del COVID, in cui il mondo intero ha chiuso i battenti e tutti devono stare molto attenti a quando consentire l’accesso alle proprie sedi, quando fare affari o meno – in tali momenti, gli NPA, che sono uno degli indicatori se la banca è in crisi, dovrebbe essere trattata più liberamente.

Allo stesso modo, quando l’economia globale è in crisi, anche i coefficienti di adeguatezza patrimoniale dovrebbero essere maggiormente considerati in modo flessibile per il tempo per il quale se ne parla.

Sia la politica monetaria che quella fiscale necessitano di una revisione, e nel settore finanziario non abbiamo ancora fissato questi parametri di riferimento, ma penso che dobbiamo esaminare gli indicatori macroeconomici e poi decidere se un’istituzione è in crisi o meno. Poi potremo decidere se occorre adottare misure correttive o se l’istituto deve essere chiuso.

Dobbiamo procedere paese per paese e fare un’analisi granulare esaminando gli errori che si sono verificati in passato a causa dei quali le crisi sono precipitate. Solo un approccio così granulare può essere d’aiuto, piuttosto che un approccio mazza come viene utilizzato oggi nell’economia mondiale dagli esperti del settore finanziario.

D) Nei paesi più ricchi, emergenti e fortemente indebitati, quali saranno probabilmente le misure di salvaguardia e le soluzioni più efficaci in relazione alla crisi del debito globale?

R) La mia interpretazione è che due istituzioni svolgono un ruolo molto importante nell’economia globale: la Banca Mondiale (BM) e il FMI. Entrambi hanno un ruolo importante da svolgere ora e sono attenti a questo, ma la loro attenzione è stata spostata sui finanziamenti per il clima.

A questo punto, penso che entrambi debbano concentrarsi sulle politiche monetarie e fiscali. La finanza climatica è importante, ma non dovrebbe prevalere e mettere in secondo piano queste due cose importanti.

Ora il problema è: cosa si può fare? Il Fondo monetario internazionale e la Banca mondiale devono organizzare tavole rotonde di policy maker e esaminare a cosa dovrebbe essere data priorità e a cosa non dovrebbe esserlo.

Poiché vi è una carenza di risorse incanalate attraverso istituzioni multilaterali come la Banca Mondiale e il Fondo Monetario Internazionale, il settore privato gioca un ruolo molto importante. Mentre le istituzioni multilaterali applicano un tasso di interesse molto nominale, il settore privato non applica un tasso di interesse nominale. Ti spennano e hanno un tasso di rendimento molto alto.

Pertanto, si è parlato anche di riforme per le istituzioni multilaterali: NK Singh dall’India e Larry Summers di Harvard hanno messo insieme un ottimo studio per il G20 in cui si parlava sia di banche multilaterali che di debito multilaterale. Si afferma che il ruolo del settore privato nei prestiti ai paesi meno sviluppati e ai paesi emergenti deve essere ridotto, e quello delle agenzie multilaterali deve essere aumentato in modo che questi paesi possano accedere ai fondi e alle risorse di cui hanno bisogno a un tasso di interesse inferiore. Questo è ciò che possono permettersi.

Se devo costruire una strada, quale ritorno posso aspettarmi da questa? Si può dire che è possibile installare un ponte a pedaggio per addebitare una tariffa, ma quante persone potranno permettersi il pedaggio? Troveranno il modo di aggirarlo, e quindi queste cose richiedono tempo. I resi impiegano 50-75 anni per recuperare il costo.

Le istituzioni multilaterali hanno i meccanismi per concedere prestiti per 50-75 anni e dobbiamo stare attenti a non mettere i paesi meno sviluppati più vulnerabili tra gli squali del settore privato che li seducono a prendere prestiti, mostrano loro tassi allettanti e poi quando l’economia locale non lo permette: questi paesi finiscono nella trappola del debito.

Quindi, gli osservatori globali – il FMI e la Banca Mondiale – devono svolgere un ruolo molto importante in questo.

D) Quali sono gli insegnamenti chiave della crisi finanziaria globale o di altre crisi del debito a cui i politici possono attingere per promuovere la collaborazione globale sulla gestione del debito?

R) A mio avviso, la lezione più importante è dare priorità alle proprie spese e dare priorità a dove viene speso il denaro. Non lasciarti sedurre dagli usurai che sono disposti a prestarti quanto vuoi, ma a tassi teaser all’inizio e tassi esorbitanti verso la fine. Non farlo. Non abituarti troppo ai prestiti o ai prestiti dai mercati internazionali. Sebbene esista il rischio del tasso di cambio, esiste anche il rischio del tasso di interesse: dai priorità all’area in cui desideri crescere.

In secondo luogo, secondo la mia esperienza, è sempre meglio coltivare in modo organico piuttosto che prendere in prestito e crescere. Pertanto, deve esserci un limite al quale è possibile prendere in prestito e crescere, e tale limite dovrebbe essere contestuale e specifico per paese a seconda dello spazio fiscale disponibile. Vivi in quello spazio quando decidi quanto prendere in prestito.

Ogni economia ha anche una capacità di assorbimento. Ad esempio, tu ed io siamo abituati ad una certa quantità di cibo durante la giornata. Se consumiamo cinque volte quel cibo, non solo ci gonfieremo, ma ciò avrà un impatto sul nostro sistema digestivo e può farci male.

Allo stesso modo, ogni economia ha una capacità di assorbimento. Non puoi mangiare troppo e cercare di crescere consumando troppo. Ciò può anche essere controproducente. Pertanto, stabilisci le tue priorità, stabilisci il tuo appetito e poi esamina l’analisi costi-benefici durante la vita del progetto, per quanto tempo hai bisogno di prendere in prestito e quando dovrebbero iniziare i rendimenti.

Il punto che sto cercando di sottolineare è che nel bilancio, se i pagamenti degli interessi diventano la parte più grande della spesa, allora si perde l’aspetto della definizione del bilancio.

In un budget, in generale, la spesa dovrebbe avere la priorità e il pagamento degli interessi dovrebbe essere l’ultima voce, mentre salute, istruzione, competenze e creazione di posti di lavoro dovrebbero essere le prime quattro voci.

Quindi, la mia interpretazione è che ci sono paesi che si lasciano sedurre dal prendere in prestito poiché questo è disponibile a tassi di interesse facili. Una volta che avranno preso in prestito, i politici locali e la burocrazia locale non capiranno che questo potrà arrivare a morderli tra vent’anni, o anche tra quindici anni.

Prendere in prestito non è mai una grande idea, come nella finanza personale, così come nella finanza pubblica. Se deve essere preso in prestito, deve essere preso in prestito con prudenza e dovrebbe essere monitorato regolarmente.

Il prestito dovrebbe essere generalmente investito nella formazione di capitale – costruendo dighe, costruendo strade, qualificando, fornendo istruzione per preparare la forza lavoro per un futuro migliore, e non utilizzato solo per salari e stipendi, o solo per spese di consumo.

Dovrebbe essere utilizzato per le spese in conto capitale in cui vengono create attività e le attività generano rendimenti.

D) Qual è il futuro del dollaro nei prossimi anni, e c’è qualche minaccia che venga spostato dalla sua posizione di valuta di riserva?

R) Non durante la mia vita, quindi non per altri 25 anni.

L’economia americana rappresenta il 25% del PIL mondiale. La Cina sta cercando di superarlo e ha i suoi limiti e le sue sfide. Abbiamo appena assistito al collasso del settore immobiliare e non sono sicuro che siano stati in grado di contenere tale collasso. La conferenza di Capodanno del capo della Cina si basa sul fatto che il 2024 sarà un anno impegnativo e ha osservato che l’economia non è andata bene nel 2023 per ovvi motivi. Pertanto, l’economia globale è in gravi difficoltà.

Direi che, in questo senso, l’economia statunitense è emersa in modo molto più robusto rispetto a quella cinese.

Anche l’economia cinese ha dovuto sopportare l’assalto delle conseguenze del COVID. Pertanto, le società straniere che operano in Cina cercano strade al di fuori della Cina, e l’America non viene sfidata.

Altre valute come la rupia indiana e la sterlina sono molto indietro.

A proposito, quante persone, se l’India non fosse per loro un partner commerciale, emetterebbero una fattura in rupie indiane? Nessuno. Mentre l’85% del commercio globale, anche dove gli Stati Uniti non ne fanno parte, viene fatturato in dollari americani.

Altri paesi hanno ancora molta strada da fare prima di rappresentare una seria sfida agli Stati Uniti. Non prevedo che accada nulla nel prossimo futuro.

L’euro sta andando molto bene e potrebbe rappresentare una sorta di sfida, ed è anche una valuta molto richiesta.

Una valuta è anche considerata una valuta di riserva internazionale se i compiti che svolge sono molto importanti, come essere disponibile per scopi di transazione e conservazione. Questi compiti possono essere svolti solo da una valuta altamente credibile, e per stabilire la credibilità ci vuole molto tempo.

Di conseguenza, non prevedo una sostituzione del dollaro USA nel prossimo futuro.

D) Potresti gentilmente commentare anche la logica alla base degli acquisti di oro fisico da parte delle banche centrali? Ciò è legato alla crisi del debito?

R) L’oro è una merce che è sempre stata amica della banca centrale. È una valuta internazionale. Non devo spiegare a nessuno cos’è questo metallo che ho in mano. Posso usare quella liquidità nelle giungle dell’Africa e di New York City. Questa è la bellezza dell’oro.

Qualsiasi banca centrale immagazzinerà oro in grandi quantità. Non direi che gli acquisti di oro da parte delle banche centrali siano dovuti all’era post-COVID. Direi che accade da secoli. Le banche centrali hanno sempre mantenuto riserve d’oro nel loro paese, e questo è ciò che fornisce stabilità alla valuta. Pertanto, l’oro continuerà ad essere acquistato dalle banche centrali.

Anche la nostra banca centrale in India lo acquista, e anche in altre parti del mondo l’oro è presente nei bilanci della maggior parte delle banche centrali. Fornisce stabilità mentre tutte le altre attività finanziarie possono fluttuare. Tutte le altre valute hanno oscillato nel loro valore dopo il COVID, ma l’oro è stata una valuta che è rimasta stabile e fornisce credibilità al bilancio della banca centrale.

D) Vorresti condividere con i nostri lettori qualche parola di addio sullo stato della finanza globale?

R) Sì, è necessario rivisitare l’architettura finanziaria internazionale.

Il FMI e la Banca Mondiale avrebbero dovuto fornire un’assicurazione ai paesi che ne avevano più bisogno ogni volta che si verificava un incidente. Ma abbiamo visto cosa è successo di recente nello Sri Lanka. L’incidente è avvenuto, la gente era in strada, ma il Fondo Monetario Internazionale trovava un po’ difficile dare loro i soldi quando ne avevano più bisogno.

Anche se il FMI e la Banca Mondiale esistono da circa 75 anni, il loro ruolo è cambiato nel tempo – ed è diventato molto più avvincente ora, mentre la loro copertura deve anche ampliarsi con il cambiamento negli sviluppi del settore finanziario nei paesi emergenti.

In secondo luogo, l’architettura finanziaria internazionale dovrebbe essere in grado di fornire aiuto, assistenza, guida e sostegno ai paesi che ne hanno più bisogno. Ciò significa che non sono gli Stati Uniti, la Gran Bretagna o i paesi europei ad aver più bisogno del FMI e della Banca Mondiale. Penso che soprattutto i paesi dell’America Latina e dell’Africa abbiano bisogno di una rappresentanza in queste istituzioni.

Quindi, la mia interpretazione è che l’architettura finanziaria internazionale necessita di essere rivisitata presto, deve espandere la sua copertura, e quindi tenere conto delle questioni e delle sfide che il mondo si trova ad affrontare ora rispetto al 1950, quando furono create. Questo ora manca e questo fatto ha informato le mie risposte ad alcune delle tue domande precedenti.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.