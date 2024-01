L’India trova il “primo petrolio” ed entra nel “club mondiale delle acque profonde”

Dopo aver identificato notevoli risorse di litio lo scorso anno, il 7 gennaio 2024, l’India ha iniziato l’estrazione delle riserve di petrolio greggio fresco situate nel Deep-Water Block 98/2 nel bacino di Krishna-Godavari.

Il progetto si trova a circa 30 km al largo della costa di Kakinada, Andhra Pradesh.

L’India’s Oil and Natural Gas Corporation (ONGC), una società con una fortuna di 200 aziende, ha attivato 4 dei 26 pozzi totali nel sito nel Golfo del Bengala.

Sebbene i lavori iniziali sul progetto siano iniziati nel 2016-2017, le interruzioni dovute alla pandemia hanno causato ritardi che l’impresa del settore pubblico centrale di proprietà del Ministero del petrolio e del gas naturale è riuscita a superare con successo.

Con la Fase 2 ormai completata, si prevede che la scoperta altamente significativa produrrà 45.000 barili al giorno quando sarà pienamente operativa, aumentando la produzione nazionale del 7%.

Inoltre, quando la Fase 3 del progetto si concluderà tra maggio e giugno 2024, il progetto produrrà gas pari al 7% della produzione totale del Paese.

Per l’occasione, il Ministro dell’Unione per il Petrolio e il Gas Naturale, Hardeep Singh Puri, ha annunciato in una conferenza stampa:

…Sono felice di comunicare a tutti i miei connazionali che ieri è stato estratto il primo petrolio…Voglio congratularmi con l’ONGC e tutti coloro che lo hanno reso possibile.

In termini di produzione dell’ONGC, si prevede che il progetto aumenterà i volumi annuali di petrolio e gas rispettivamente dell’11% e del 15%.

Costruire l’autosufficienza energetica dell’India

Essendo il terzo maggiore importatore di petrolio, l’India ha storicamente sostenuto ingenti oneri di bilancio per far fronte ai pagamenti necessari per la sua dipendenza dalle importazioni di petrolio pari a circa l’85%.

In qualità di presidente dell’Independent Energy Policy Institute, un think tank con sede a Nuova Delhi, e Distinguished Research Fellow presso l’Oxford Institute for Energy Studies, Narendra Taneja ha salutato la mossa come “un passo molto grande” in termini di sicurezza della presenza energetica dell’India e riduzione la dipendenza energetica del Paese.

Ha aggiunto,

…(questa è) un’ottima notizia perché nel mondo ci sono solo 7 o 8 paesi che hanno le capacità e le tecniche per andare nelle profondità dell’oceano per identificare le risorse di petrolio e gas e quindi iniziare anche l’estrazione…. L’India fa ora parte del club mondiale delle acque profonde per petrolio e gas…

Questo importante sviluppo arriva poco dopo che l’India ha firmato un accordo preliminare su petrolio e gas con la Guyana alla fine del 2023.

Domanda di petrolio e raffinazione

Un rapporto Reuters pubblicato all’inizio di questa settimana ha rilevato che la domanda di carburante ha raggiunto il massimo di 7 mesi in India, con un aumento del 6,2% su base mensile e del 2,6% su base annua.

Nel tentativo di continuare a garantire la posizione energetica del Paese, si prevede che la capacità di raffinazione vedrà un aumento sostanziale di oltre il 20% entro il 2028.

Nota: i commenti del signor Narendra Taneja erano in hindi. La traduzione è mia.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.