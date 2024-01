Cerchia i file “confidenziali” per un’IPO

Circle Internet Financial, la società dietro la stablecoin USDC, ha presentato in via confidenziale un’offerta pubblica iniziale negli Stati Uniti.

Circe presenta la richiesta di IPO negli Stati Uniti

Nel novembre 2023, Invezz ha evidenziato i piani IPO segnalati da Circle, indicando che l’emittente USDC avrebbe presentato domanda all’inizio del 2024.

L’11 gennaio, Circle ha annunciato di aver “presentato in modo confidenziale una bozza di registrazione” presso la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti per un’IPO. Il modulo S-1 che descrive in dettaglio il tentativo della società di emettere i propri titoli azionari al pubblico non indicava tuttavia il numero di azioni oggetto dell’offerta. Anche la fascia di prezzo dell’IPO non è definita, ha affermato Circle in un comunicato stampa.

Secondo l’emittente della stablecoin, l’offerta pubblica iniziale avrà luogo una volta che la SEC avrà finalizzato il processo di revisione. Ciò dipenderà anche dal mercato e da altre condizioni, ha aggiunto l’azienda.

La bozza della dichiarazione di registrazione per l’IPO di Circle arriva mentre il più ampio mercato delle criptovalute esulta per l’approvazione da parte della SEC degli ETF spot su Bitcoin. L’approvazione normativa, in cui i dettagli mostrano che il presidente della SEC Gary Gensler ha fornito il voto altalenante, è arrivata dopo un’attesa di 10 anni. La prima richiesta di ETF spot è stata presentata nel 2013 dai cofondatori dell’exchange di criptovalute Gemini Cameron e Tyler Winklevoss.

L’USDC rimane la seconda stablecoin più grande per capitalizzazione di mercato: attualmente ammonta a 25,2 miliardi di dollari. Oltre all’USDC, Circle è anche l’emittente dell’EURC (EURC), una stablecoin ancorata all’Europa.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.