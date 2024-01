Prospettive S&P 500 dopo i dati CPI di giovedì

potrebbe aprire in rosso giovedì dopo che il Bureau of Labor Statistics ha dichiarato che l’inflazione è aumentata più del previsto a dicembre.

S&P 500 troverà resistenza al livello di 4.800

Rispetto a un anno fa, i prezzi al consumo negli Stati Uniti il mese scorso sono aumentati del 3,4%, ben al di sopra della stima del Dow Jones pari al 3,2%.

I dati potrebbero rendere più difficile per l’indice di riferimento una rottura al rialzo, secondo Jason Hunter, responsabile della strategia tecnica di JPMorgan. Il giorno prima, nel programma “ Closing Bell ” della CNBC aveva detto:

C’è la resistenza del canale, gli obiettivi dell’oscillazione di Fibonacci… tutti raggruppati intorno all’area 4.800. Sospettiamo che questo continuerà ad essere un ostacolo per l’S&P 500 nel breve termine.

Quick analysis: This report changes nothing.



98% of core CPI increase came from services

69% of that came from shelter



Shelter starts biting hard this spring. pic.twitter.com/w7IH0bfbE2 — Warren Pies (@WarrenPies) January 11, 2024

Per il mese, giovedì i prezzi al consumo sono aumentati dello 0,3% rispetto all’aumento previsto dello 0,2%.

Anche il rapporto sull’occupazione della scorsa settimana è stato rovente

Escludendo alimentari ed energia, il cosiddetto indice core dei prezzi al consumo (CPI) è cresciuto del 3,9% su base annua – anche più alto delle previsioni degli economisti per un aumento del 3,8%.

La lettura principale è stata, tuttavia, in linea con le stime per il mese. Tuttavia, Jason Hunter di JPM rimane cauto poiché tende ad esserci un “periodo di consolidamento” anche in un mercato rialzista.

La settimana scorsa, il Bureau of Labor Statistics degli Stati Uniti ha dichiarato che i salari non agricoli sono aumentati molto più del previsto a dicembre, come riportato qui da Invezz.

Ma Josh Brown, amministratore delegato di Ritholtz Wealth Management, è convinto che il Nasdaq Composite non sia ipercomprato e che lo slancio di tale indice potrebbe continuare nelle prossime settimane.

