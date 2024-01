I prezzi delle criptovalute hanno avuto un’altra settimana difficile poiché gli investitori hanno continuato a vendere la notizia sull’ETF Bitcoin. Bitcoin è sceso a un minimo di 41.000$, un valore molto inferiore rispetto al massimo della scorsa settimana di quasi 50.000$. Altre monete come Ethereum, Solana e Cardano sono rimaste sotto pressione. Questo articolo esaminerà alcune delle monete chiave da tenere d’occhio durante il fine settimana come Celestia (TIA), Decentraland (MANA) e Pullix.

Previsione per Pullix

Pullix ha continuato a dare il massimo questa settimana, anche se l’indice della paura e dell’avidità legate alle criptovalute si è ritirato. Secondo il suo sito web, Pullix ha raccolto oltre 11 milioni di dollari dalla vendita di token, rendendola una delle vendite di token con le migliori prestazioni dell’anno.

Per cominciare, Pullix è una società che mira a cambiare il settore delle criptovalute sfidando nomi del calibro di Binance e Coinbase. Si tratta di un exchange che combina il potere degli exchange centralizzati e decentralizzati.

Il prodotto finale sarà una piattaforma ibrida che risolve alcune delle sfide che presentano questi exchange. Ad esempio, avrà un basso slittamento avendo una liquidità avanzata nell’ecosistema.

Inoltre, la società avrà un suo token, $PLX. I possessori del token guadagneranno del denaro a seconda dei profitti che realizzerà. Riceveranno anche sconti sulle commissioni quando effettuano acquisti nell’ecosistema.

Sebbene gli ecosistemi CEX e DEX siano altamente saturi, gli analisti ritengono che ci sia spazio per un’azienda avanzata con caratteristiche migliori. Puoi leggere il white paper di Pullix qui.

Previsione dei prezzi per Celestia (TIA).

Celestia, una piattaforma blockchain modulare, è stata uno degli attori più performanti nel settore delle criptovalute. TIA è cresciuta di quasi il 700%, raggiungendo una capitalizzazione di mercato di oltre 2,8 miliardi di dollari, rendendola una delle reti più grandi nel settore delle criptovalute.

Passando al grafico 4H, vediamo che il prezzo del token TIA ha avuto una forte tendenza al rialzo e questa settimana è balzato al massimo record di 20,32$. Successivamente si è ritirato e ha testato nuovamente il livello di supporto chiave a 16,37$. Il token si trova all’interno del canale ascendente mostrato in viola ed è leggermente al di sopra della media mobile a 50 periodi.

Pertanto, le prospettive per la moneta sono rialziste, con l’obiettivo iniziale che è il livello psicologico a 19,0$. Un movimento al di sotto del supporto a 16,37$ invaliderà la visione rialzista.

Decentralizzazione e previsione dei prezzi

Ultimamente Decentraland è stata sotto pressione poiché l’attività nel suo ecosistema è diminuita. Di conseguenza, il token MANA si è ritirato dal massimo di dicembre di 0,6062$ e ha raggiunto un minimo di 0,3958$ la scorsa settimana.

Ora si è ripreso e ha superato la resistenza chiave a 0,4340$, lo swing più basso del 3 gennaio. La moneta si è spostata leggermente al di sopra della media mobile a 50 periodi e ha formato un piccolo modello testa e spalle inverso.

Pertanto, le prospettive per MANA sono leggermente rialziste, con il prossimo prezzo da tenere d’occhio a 0,50$. Un movimento sotto quota 0,44$ invaliderà la visione rialzista.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.