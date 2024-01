Il mercato delle criptovalute rimane rosso, con Bitcoin che ha perso circa il 3% nell’ultima giornata, attestandosi a quota 39.881$. La principale criptovaluta è scesa del 6,49% negli ultimi sette giorni. Poiché gli orsi dominano BTC, Pullix (PLX) e Binance Coin (BNB) rimangono stabili.

Bitcoin potrebbe subire un ulteriore crollo

BTC è crollato sotto i 40.000$ per la prima volta nel 2024, dopo essere sceso di circa il 3% nell’ultimo giorno. L’andamento dei prezzi dell’asset nelle ultime tre settimane indica il concetto di “vendi la notizia” dopo l’approvazione degli ETF spot su Bitcoin da parte degli Stati Uniti.

Inoltre, i minatori, i detentori a breve termine e gli investimenti in Grayscale si aggiungono al panorama ribassista aumentando i sell-off. Inoltre, FTX e Alameda hanno liquidato BTC per un valore di circa 1,1 miliardi di dollari durante la procedura di rimborso.

In questo contesto, l’analista crittografico Scott ha previsto un calo del Bitcoin verso i 34.000$ una volta che la criptovaluta dominante perderà slancio nella regione dei 39.000$.

$BTC 40401 , 39268 next , below that theres a bit of drop to 34k pic.twitter.com/6E4KS6OOL0 — Scott (@FL34786) January 19, 2024

L’esperto prevede che il prezzo di BTC continuerà a precipitare verso l’area di supporto nell’area del valore di 34.000$ nelle prossime settimane.

Pullix (PLX) attira l’attenzione con notevole successo

Pullix celebra il successo iniziale attirando l’attenzione globale con la sua prevendita in corso. Nella sesta fase il progetto ha raccolto oltre 4,28 milioni di dollari, dimostrando la fiducia degli investitori nel suo potenziale a lungo termine.

Pullix vede un crescente ottimismo grazie al suo potenziale di rivoluzionare il trading digitale con un ecosistema ibrido che sfrutta le capacità degli exchange centralizzati e decentralizzati.

L’exchange unico nel suo genere utilizzerà PLX come token di governance. Nel frattempo, la moneta “trade-to-earn” consentirà agli utenti di ottenere premi e un reddito passivo utilizzando la piattaforma e partecipano a diverse sfide di trading.

A differenza di altri DEX o CEX, Pullix è facile da usare e offrirà un reddito fisso ai suoi utenti fedeli. PLX è il veicolo dell’exchange per servizi di cashback, offerte promozionali e distribuzione di premi.

Gli investitori interessati possono comprare PLX al suo prezzo attuale di 0,08$ e anticipare rendimenti sostanziali poiché gli esperti prevedono un aumento fino alla soglia di 1$.

Binance Coin è pronta per un breakout massiccio

Il prezzo BNB è rimasto stabile nelle ultime settimane. L’altcoin si è mantenuta oltre la soglia dei 300$ nonostante il crollo di Bitcoin, e lo slancio crescente evidenzia la stabilità a lungo termine.

Binance Coin è cresciuta di oltre il 50% negli ultimi tre mesi, stabilizzandosi sopra i 300$. Inoltre, il volume degli scambi giornalieri di 15,69 miliardi di dollari aiuta a mantenere a galla l’altcoin. BNB viene scambiato a circa 311 dollari in questa pubblicazione, mostrando un solido recupero. Inoltre, la costante domanda di fondo potrebbe spingere l’alt oltre le sue resistenze a breve termine.

📊 NEUTRAL: #BNBUSDT | $BNB | 4h



BNB price is facing resistance at $317 to $321 and $330, but indicators suggest a potential recovery.



⚡️ Fast Insights: https://t.co/wfDqnUHExV pic.twitter.com/1sJgUkwm8G — Crypto | #1 Free Signals (@best_analysts) January 21, 2024

Questo potrebbe dare il via a una crescita verso il picco di 52 settimane a 352$ in condizioni di mercato favorevoli.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.