Degas Wright – il fondatore di Decatur Capital afferma che le aziende che riusciranno a integrare l’intelligenza artificiale nelle loro attuali offerte andranno bene nel 2024.

Il punto di vista di Wright sull’intelligenza artificiale generativa

Copy link to section

In particolare, il gestore patrimoniale è convinto che la sanità e la tecnologia siano due settori che sembrano poter integrare l’intelligenza artificiale nei prodotti esistenti.

Le sue scelte più importanti nei due settori includono Microsoft Corp e Regeneron Pharmaceuticals Inc. Sul “Worldwide Exchange” della CNBC, Wright ha recentemente affermato:

Dovreste concentrarvi sulle aziende fornitrici del settore dell’intelligenza artificiale e su quelle che possono realizzare applicazioni. Quindi, dovreste cercare di capire come l’intelligenza artificiale influisce sul loro business.

Tutto sommato, ciò che le sue osservazioni suggeriscono è che vede una rapida crescita nel settore dell’intelligenza artificiale iniziata all’inizio dello scorso anno più o meno quando Microsoft ha annunciato un investimento multimiliardario in OpenAI da portare avanti nel 2024.

Considerando che l’intelligenza artificiale è un mercato in espansione, è più che probabile che i relativi vantaggi non saranno limitati solo a giganti come $MSFT o $REGN. Anche le piattaforme lanciate di recente come Bitbot potrebbero trarre vantaggio dal vento favorevole.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

Ecco cosa Bitbot si è prefissato di realizzare

Copy link to section

Bitbot è un progetto abilitato all’intelligenza artificiale che si impegna a massimizzare i tuoi rendimenti dalle criptovalute come trader.

È un bot di trading di Telegram che sfrutta l’intelligenza artificiale per offrire strumenti di livello istituzionale agli investitori al dettaglio.

Si prevede che il mercato delle criptovalute avrà un 2024 forte ora che la Securities & Exchange Commission degli Stati Uniti ha approvato gli ETF spot su Bitcoin – e Bitbot vuole assicurarsi di non rimanere indietro nel rally previsto.

Se la sicurezza è stata una ragione importante per cui non ti sei avvicinato ai bot di trading, Bitbot è quello giusto per te, poiché è essenzialmente il pioniere dei bot di trading non-custodial.

In poche parole, Bitbot ha deciso di ridurre al minimo il rischio e migliorare i rendimenti per i trader di criptovalute nel 2024. Puoi saperne di più su questa piattaforma emergente sul suo sito web cliccando qui.

Bitbot ti offre visibilità su criptovalute e IA

Copy link to section

È interessante notare che Bitbot è un investimento in sé. Perché – perché è alimentato da un proprio token nativo.

Prendere una posizione iniziale nel token Bitbot attualmente in prevendita è un modo per ottenere esposizione a due dei mercati in più rapida crescita: le criptovalute e l’intelligenza artificiale.

Statista, ad esempio, prevede che l’intelligenza artificiale diventerà un mercato da 2.000 miliardi di dollari entro il 2030 contro i circa 200 miliardi di dollari del solo momento. Il token nativo ha attualmente un prezzo di soli 0,01$, quindi non dovrai nemmeno spendere una fortuna per investirci. Secondo il sito web di Bitbot:

Bitbot utilizzerà parte della sua allocazione prevendita per concorsi, il primo dei quali è un concorso da 100.000$.

Puoi fare clic qui per visitare il sito web e scoprire alcuni semplici modi in cui puoi investire nel token Bitbot.

I token Bitbot ti consentono di accedere a funzionalità limitate

Copy link to section

Bitbot ha raccolto ben oltre 0,3 milioni di dollari in pochi giorni, il che la dice lunga sul tipo di domanda che sta attirando da parte della comunità degli investitori. Questo in genere è un segno di un buon investimento.

Vale la pena ricordare qui che possedere il token nativo ti apre anche le porte a un mondo di funzionalità esclusive tra cui scanner di gemme, copy trading e idoneità a partecipare al programma di riferimento, oltre a beneficiare della sua iniziativa di compartecipazione alle entrate.

Una volta terminata la prevendita e rilasciati i token, Bitbot verrà quotato su un importante scambio di criptovalute che storicamente stimola una maggiore domanda, il che si traduce in un apprezzamento dei prezzi.

Infine, ricorda che il suddetto token è essenzialmente una criptovaluta. Quindi, probabilmente trarrà beneficio dai più ampi venti favorevoli del mercato delle criptovalute. Questi includono il previsto taglio dei tassi da parte della Federal Reserve quest’anno e il dimezzamento di Bitcoin previsto per il prossimo aprile.

Visita il sito web a questo link per scoprire di più su ciò che Bitbot ha da offrire.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.