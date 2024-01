Intervista esclusiva con Charles Adkins, il nuovo presidente di Hedera

L’industria blockchain sta crescendo a un ritmo rapido. Negli ultimi mesi abbiamo visto progetti come Sui, Sei, Manta e Celestia diventare operativi e attirare migliaia di utenti. In questa intervista esclusiva, siamo affiancati da Charles Adkins, il presidente recentemente nominato di Hedera, uno dei principali attori del settore. Condivide la sua esperienza e le sue aspirazioni dell’organizzazione.

Congratulazioni per il tuo recente appuntamento. Come sta andando finora?

Grazie, finora è stata una bellissima esperienza. Hedera è una piattaforma davvero interessante, con il suo ampio ed espansivo ecosistema di diversi progetti che si basano sulla rete. Oltre alla rete stessa, ci sono diverse entità chiave con cui sono entusiasta di lavorare a più stretto contatto:

Il Consiglio Hedera, un gruppo composto da un massimo di 39 tra le principali organizzazioni mondiali, impegnate nell’innovazione della rete, nella stabilità e nel continuo decentramento di Hedera.

Swirlds Labs, il team che ha fondato e costruito Hedera, che ora fornisce sviluppo e supporto alla rete;

La Fondazione HBAR, che funge da moltiplicatore di forza integrato per aiutare costruttori e creatori a superare le sfide legate a portare idee sul mercato sostenendo al contempo il loro utilizzo della rete Hedera;

La Hashgraph Association, un’organizzazione no-profit indipendente focalizzata sulla costruzione di un ecosistema vivace e innovativo per startup, imprese e istituzioni governative in tutto il mondo, utilizzando le capacità di Hedera.

La DLT Science Foundation, che è una collaborazione per la condivisione delle conoscenze tra il mondo accademico, l’industria, gli sviluppatori e il governo per far avanzare la tecnologia dei registri distribuiti nelle imprese e nella società.

Puoi parlarci brevemente di Hedera e di come stai trovando il tuo nuovo posto di lavoro?

Hedera è una rete pubblica e un organo di governo completamente open source, proof-of-stake, per la creazione e la distribuzione di applicazioni decentralizzate. La rete offre agli sviluppatori tre servizi principali: contratti intelligenti, consenso e servizi token. Hedera è unica in quanto è incredibilmente veloce, efficiente dal punto di vista energetico (carbon negative) e sicura, tutti vantaggi che possono essere attribuiti al suo algoritmo di consenso hashgraph sottostante.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

La comunità di Hedera e le entità ad essa associate sono piene di persone e leadership talentuose e dedicate che credono nel futuro in continua espansione della tecnologia di contabilità decentralizzata (DLT). Lavorare a fianco di artisti del calibro del Dr. Leemon Baird, co-fondatore di Hedera e co-CEO di Swirlds Labs; Mance Harmon, co-fondatore e co-CEO, Brett McDowell, presidente di Hedera, Andrew Aitken, Chief Open Source Officer, nonché membri del consiglio di aziende del calibro di Dell Technologies, abrdn, Google, IBM e la nostra più recente aggiunta Hitachi, significa che sono circondato dalle migliori menti del settore.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

1/ We are excited to announce that @Hitachi_US has joined the #Hedera Council, bringing with it industrial solutions expertise and the aim to begin creating proof-of-concepts for end-to-end #SupplyChain and #sustainability solutions in the next year.https://t.co/0cVAer75ua — Hedera (@hedera) January 15, 2024

Congratulazioni per aver aggiunto Hitachi come membro del consiglio direttivo. Come è nata la partnership?

La collaborazione con Hitachi è importante per la rete. Attraverso questa nuova partnership, Hitachi sfrutterà la tecnologia di registro distribuito (DLT) di Hedera per creare prove di concetto per la visibilità della catena di fornitura end-to-end. Hitachi apporta competenze cruciali nell’apprendimento automatico e nell’intelligenza artificiale generativa all’ecosistema Hedera, avendo già utilizzato la propria esperienza tecnologica per sviluppare preziose soluzioni tecnologiche blockchain nei sistemi di pagamento, nelle catene di fornitura, nella manutenzione predittiva e nel mining.

La diversità del Consiglio di Hedera e l’entità dei membri coinvolti affermano Hedera come leader nel settore, espandendo la DLT su scala globale e fungendo da modello per il futuro della tecnologia decentralizzata. Detto questo, Hedera guarda sempre avanti e siamo ansiosi di coinvolgere più entità nel Consiglio e garantire che la rete abbia il massimo impatto possibile. Questi nomi noti, come Hitachi, conferiscono ulteriore credibilità e un marchio riconoscibile alle persone di tutto il mondo che sono ancora indecise sulla DLT. Si spera che queste nomine evidenzino altri modi in cui la DLT può essere sfruttata e forniscano ulteriore rassicurazione a coloro che stanno valutando l’adozione.

In che modo Hitachi aiuterà l’ecosistema di Hedera?

Hitachi apporta nuove capacità al Consiglio, rafforzando la rete attraverso le sue capacità tecniche e di ricerca. La sua leadership nei casi di utilizzo industriale guidati dall’innovazione rende Hitachi un’aggiunta unica e preziosa al Council. Hitachi e le sue affiliate hanno già utilizzato la propria esperienza tecnologica per sviluppare preziose soluzioni tecnologiche blockchain nei sistemi di pagamento, nelle catene di fornitura, nella manutenzione predittiva e nel mining. Hitachi apporta inoltre al Consiglio ulteriore competenza e innovazione nell’apprendimento automatico e nelle tecnologie di intelligenza artificiale generativa, aumentando l’ampia e variegata competenza che costituisce la sua base di conoscenze.

Hitachi ha una storia di sviluppo di tecnologie lungimiranti per soluzioni industriali, energetiche, infrastrutturali e di mobilità e l’infrastruttura Web3 è sempre più attraente per le grandi imprese, che non sono mai state in grado di dimostrare la trasparenza e la responsabilità della catena di fornitura e di altri sistemi che sono così urgentemente necessario nei tempi di oggi.

Perché pensi che così tante grandi aziende stiano scegliendo Hedera rispetto ad altre blockchain?

Hedera è unica in quanto è incredibilmente veloce, efficiente dal punto di vista energetico (carbonio negativo) e sicura, rispetto ad altre reti. Tutti questi vantaggi possono essere attribuiti al suo algoritmo di consenso hashgraph sottostante. Hedera rappresenta un faro di innovazione nella tecnologia digitale. Questa piattaforma non è solo un’altra blockchain; è una nuova forma di DLT. Con il suo approccio unico, Hedera sta definendo nuovi standard per i casi d’uso di dApp e DLT.

Utilizzando un algoritmo di consenso unico, Hedera fornisce una piattaforma più sicura, più veloce e più efficiente rispetto alle blockchain tradizionali. Con le sue transazioni ad alta velocità, sicurezza senza precedenti, prevedibilità delle commissioni di transazione e meccanismo di consenso equo, Hedera rappresenta un punto di svolta nella DLT e ha consentito una significativa scalabilità e crescita per entità in tutto il mondo agendo da catalizzatore per la tecnologia di contabilità decentralizzata. Aziende come Atma.io, TOKO e ServiceNow sono solo alcune delle storie di successo attratte da Hedera.

Come funziona il Consiglio Direttivo di Hedera e che tipo di aziende intendete inserire in futuro?

Il Consiglio direttivo di Hedera lavora a fianco dei colleghi per promuovere e governare una rete stabile e decentralizzata progettata per applicazioni nel mondo reale. I membri del Consiglio gestiscono il set iniziale di nodi sulla rete Hedera. Tutti i membri hanno un mandato massimo di tre anni, con un massimo di due mandati consecutivi e un voto paritario sulle decisioni sulla rete e sulla piattaforma. Swirlds, il creatore di hashgraph, ha un seggio permanente e un voto paritario.

Il Consiglio Hedera è composto da un massimo di 39 organizzazioni e imprese diverse e resistenti alla collusione, con l’impegno per l’innovazione della rete e il continuo decentramento della rete Hedera. Il consiglio comprende già diverse organizzazioni leader del settore come abrdn, Avery Dennison, Boeing, Chainlink Labs, COFRA Holdings, DBS Bank, Dell, Dentons, Deutsche Telekom, DLA Piper, EDF (Électricité de France), eftpos, FIS (WorldPay), Google, Hitachi America. Ltd., IBM, Indian Institute of Technology (IIT), LG Electronics, The London School of Economics (LSE), Magalu, Nomura Holdings, ServiceNow, Shinhan Bank, Standard Bank Group, Swirlds, Tata Communications, Ubisoft, University College London (UCL), Wipro e Gruppo Zain.

Hedera guarda sempre al futuro. Il consiglio è ansioso di coinvolgere più entità per garantire che tutte le alleanze abbiano il massimo impatto possibile.

L’industria blockchain sta diventando altamente competitiva. Cosa ti distingue, ad esempio, da Ethereum, Solana e Avalanche?

Hedera si distingue nel panorama grazie alla sua combinazione unica di velocità, sicurezza e sostenibilità. Hedera consente un throughput elevato e commissioni di transazione basse e prevedibili. Il Consiglio direttivo di Hedera garantisce il decentramento, mentre le sue robuste misure di sicurezza lo rendono resistente agli attacchi comuni. Inoltre, l’impegno di Hedera per la sostenibilità lo distingue, poiché utilizza un meccanismo di prova della partecipazione ad alta efficienza energetica. Una ricerca condotta dall’University College di Londra (UCL) ha rilevato che Hedera è la rete con il consumo energetico complessivo più basso, utilizzando più di cinque milioni di volte meno energia rispetto ad altre reti. La ricerca ha inoltre scoperto che Hedera è il registro pubblico più innovativo e sostenibile per l’economia decentralizzata, in grado di funzionare con meno energia di quella utilizzata da una normale casa.

Infine, con l’obiettivo di raggiungere un’adozione mainstream, le caratteristiche innovative e le partnership strategiche di Hedera lo distinguono, offrendo una soluzione affidabile e scalabile per le aziende che cercano una piattaforma tecnologica di contabilità decentralizzata all’avanguardia.

Hedera ha lanciato Stablecoin Studio a settembre. Come sta andando finora?

Reso disponibile da Hedera, The HBAR Foundation, Swirlds Labs e ioBuilders, Stablecoin Studio è un SDK open source che semplifica la creazione di applicazioni stablecoin sulla rete Hedera da parte di piattaforme Web3, emittenti istituzionali, imprese e fornitori di pagamenti. Sin dal suo lancio, il toolkit è stato incorporato da molte entità, incluso un programma pilota condiviso pubblicamente guidato da Shinhan Bank, che coinvolge diverse altre banche nell’APAC e consente alle organizzazioni di creare facilmente applicazioni per stablecoin.

Qual è la tua prospettiva per il 2024? In termini di Hedera e dell’industria blockchain in generale?

Con un ecosistema in crescita e partnership strategiche, Hedera è pronta per una maggiore adozione. È probabile che il settore, in generale, assisterà a una maggiore integrazione delle soluzioni blockchain tra i settori, con particolare attenzione alla scalabilità e alla sostenibilità. Man mano che la tecnologia decentralizzata matura, l’impegno di Hedera verso l’innovazione, la sicurezza e l’efficienza la posiziona favorevolmente. Nel complesso, il 2024 è promettente sia per Hedera che per il panorama più ampio, espandendo l’accettazione mainstream e l’evoluzione delle tecnologie decentralizzate.

Hai approvato un fondo ecosistemico da 408 milioni di dollari. Qual è il tuo obiettivo? Quali settori vuoi finanziare?

Il Consiglio Hedera ha approvato uno stanziamento sostanziale di 4,86 miliardi di HBAR, attualmente valutato a circa 408 milioni di dollari per il suo fondo ecosistemico. Questa mossa strategica mira a rafforzare lo sviluppo della rete e a migliorare la sua struttura di governance decentralizzata. Questo fondo verrà utilizzato per sviluppare l’ecosistema di Hedera e aiutare le startup e i costruttori di imprese che operano su Hedera. Sarà assegnato dal Consiglio di Hedera tra le iniziative esistenti tra cui la Fondazione HBAR, la Hashgraph Association e la DLT Science Foundation. Considerando il 2023, quando la rete ha condotto oltre 33 miliardi di transazioni nel mondo reale, questa allocazione di fondi indica la dedizione del Consiglio Hedera alla sua visione per un futuro di transazioni digitali decentralizzate.

Abbiamo visto l’attività in alcune blockchain popolari diminuire. Come intendi aiutare Hedera a evitare questo destino?

Spero di portare in questo ruolo la mia esperienza e competenza nei servizi finanziari, nell’amministrazione governativa, nella strategia go-to-market e nella tecnologia Web3. Sono coinvolto in questi spazi da molto tempo e ho molti insegnamenti da applicare per supportare la continua crescita di Hedera. Penso che la rete sia attraente per molte applicazioni e sviluppatori, in particolare per la sua velocità, efficienza energetica e sicurezza. Hedera esiste già da molto tempo e sempre più progetti utilizzano la tecnologia di Hedera.

Dove vuoi che sia Hedera nei prossimi cinque anni?

La mia speranza è che tra cinque anni tutti utilizzino la rete Hedera sottostante senza nemmeno saperlo. Idealmente, molte applicazioni distribuite vengono eseguite su Hedera e forniscono la responsabilità e la trasparenza offerte dal web 3 in un’esperienza utente fluida, in tutti i settori, dai servizi finanziari, all’assistenza sanitaria, alla responsabilità dell’intelligenza artificiale, all’istruzione, ai prodotti e servizi di consumo e altro ancora. L’obiettivo non è la tecnologia fine a se stessa. L’obiettivo è che questa tecnologia migliori la vita di tutti riducendo i costi di gestione degli affari e garantendo una maggiore trasparenza per tutti.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.