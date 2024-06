EQT acquisisce Perficient per 3,0 miliardi di dollari: scopri di più

Lunedì Perficient Inc è cresciuta di un enorme 60% dopo che EQT ha dichiarato che acquisterà la società di consulenza digitale per circa 3 miliardi di dollari.

Persistenti rally azionari sull’accordo EQT

L’accordo interamente in contanti valuta ciascuna azione di $ PRFT a $ 76.

Jeffrey Davis, presidente della società quotata al Nasdaq, è convinto che l’accordo EQT offra agli azionisti un “valore in denaro certo e convincente”.

Si noti che Tom Hogan rimarrà l’amministratore delegato di Perficient a seguito della transazione che dovrebbe concludersi prima dell’inizio del 2025 a condizione che soddisfi le consuete condizioni di chiusura, inclusa l’approvazione normativa e degli azionisti.

Corrisponderanno alle stime stradali nel primo trimestre

Perficient ha ritirato le sue previsioni per l’intero anno in seguito all’annuncio dell’acquisizione di lunedì.

Per il primo trimestre fiscale, la società con sede a St. Louis, Missouri, ha registrato ricavi per 215,3 milioni di dollari, in calo del 7,0% su base annua, mentre l’EPS rettificato si è attestato a 77 centesimi per azione (anche questo in calo del 26%).

Gli analisti, in confronto, erano rispettivamente a 215,7 milioni di dollari e 77 centesimi per azione. Il CEO Tom Hogan, l’amministratore delegato di $PRFT, ha dichiarato oggi in un comunicato stampa:

“La nostra attività è in costante miglioramento e la nostra pipeline rimane solida. Rimaniamo fiduciosi che lo slancio continuerà a crescere fino al 2024”.

