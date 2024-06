Heineken investirà 39 milioni di sterline nel rilancio dei pub nel Regno Unito, creando oltre 1.000 posti di lavoro

Heineken ha annunciato un sostanzioso piano di investimenti da 39 milioni di sterline per ristrutturare e riaprire numerosi pub in tutto il Regno Unito sotto la sua catena Star Pubs & Bars, segnalando un robusto rilancio del settore e la creazione di oltre 1.000 nuovi posti di lavoro.

Le ristrutturazioni di Heineken per far rivivere i pub locali

Nell’ambito del suo impegno per ringiovanire la propria rete, Heineken prevede di rinnovare oltre 600 pub, circa un quarto della sua catena di 2.400 persone.

Questa decisione è in linea con il cambiamento dei comportamenti dei consumatori, in particolare la diminuzione degli spostamenti nei centri città, poiché sempre più persone lavorano da casa e cercano di ridurre al minimo le spese di viaggio.

L’attenzione sarà puntata sulla valorizzazione dei pub nelle aree periferiche, trasformandoli in locali premium.

Affrontare il pesante bilancio della pandemia

L’industria dei pub nel Regno Unito ha dovuto affrontare sfide significative negli ultimi anni, dalle chiusure obbligatorie durante la pandemia di Covid alle continue pressioni finanziarie stimolate dall’aumento del costo della vita.

Secondo la British Beer and Pub Association (BBPA), un tasso allarmante di 500 pub all’anno chiudono tra il 2021 e il 2023.

L’iniziativa di Heineken mira a riportare il numero di pub chiusi nella sua zona ai livelli pre-pandemia entro la fine dell’anno, con l’intenzione di riaprire 156 pub dall’inizio del 2023.

Pressioni economiche e aggiustamenti del mercato

La strategia di ristrutturazione di Heineken arriva in un momento in cui il settore dell’ospitalità è alle prese con pressioni inflazionistiche, in particolare su materie prime chiave come l’orzo e l’alluminio.

La situazione geopolitica, inclusa l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, ha ulteriormente esacerbato il costo dell’energia, del carburante e dei cereali, influenzando i costi operativi e i prezzi al consumo.

Ad esempio, il prezzo medio di una pinta di birra chiara nel Regno Unito è salito a £ 4,71 a marzo da £ 3,76 a febbraio 2020.

Riapertura pub storici

Tra le riaperture degne di nota, The Ship a Worsbrough, che era rimasta chiusa per oltre quattro anni, è stata recentemente sottoposta a una ristrutturazione da £ 370.000 e ha riaccolto i suoi clienti nel febbraio 2024. Allo stesso modo,

Anche l’Ashford Arms nel Derbyshire, vittima delle chiusure dovute alla pandemia, è stato rivitalizzato con un investimento congiunto di 1,6 milioni di sterline da parte di Star Pubs e Longbow Venues, dando nuova vita al punto di riferimento della comunità.

