Il CEO di SoFi Technologies sta acquistando più azioni a livelli bassi: dovresti farlo anche tu?

SoFi Technologies Inc (NASDAQ: SOFI) è stata una delle IPO più popolari e attese del 2020. Dopo aver debuttato sopra i 10 dollari, il titolo è rapidamente salito a livelli superiori ai 25 dollari. Tuttavia, da allora il suo viaggio è stato turbolento.

Stai cercando segnali e avvisi da parte di trader professionisti? Iscriviti a Invezz Signals™ GRATIS. Richiede 2 minuti.

Entro la fine del 2022, il titolo è crollato a livelli inferiori a 5 dollari e da allora ha avuto difficoltà a superare i 10 dollari. Ma tutto questo mentre gli addetti ai lavori, in particolare il CEO Anthony Noto, hanno accumulato azioni a questi livelli depressi. Gli addetti ai lavori che acquistano azioni della propria azienda sono generalmente una buona notizia per gli investitori in quanto dimostrano che coloro che gestiscono la società sono convinti che andrà bene in futuro.

In una dichiarazione regolamentare del 3 maggio, Noto ha rivelato di aver acquistato altre 28.775 azioni di Sofi per un prezzo medio di 6,90 dollari, portando la sua partecipazione totale nella società a 8.033.369 azioni.

Ma l’acquisto del CEO della società dovrebbe essere uno dei motivi principali per cui investitori e trader acquistano le azioni? Oltre ai fondamentali e ai macroeconomici aziendali, i grafici rivelano anche una miriade di informazioni sulla direzione di un titolo. Quindi, diamo un’occhiata al grafico di SoFi per decifrare la sua traiettoria futura.

Il movimento al ribasso: ha portato ad un range ininterrotto.

Copy link to section

Il grafico a lungo termine di SoFi mostra come il titolo abbia faticato a superare i 25 dollari dopo la sua IPO e poi abbia subito un massiccio e rapido trend ribassista. Da quando il trend ribassista è terminato, il titolo è stato scambiato in un intervallo compreso tra 4,5 e 10 dollari ormai da più di due anni.

Grafico SOFI di TradingView

L’intervallo è diventato ancora più ristretto dalla metà del 2023, quando il titolo ha oscillato tra 6,4 e 10 dollari. Per gli investitori e gli azionisti a lungo termine che hanno acquistato le azioni nella fascia compresa tra 4,5 e 10 dollari, c’è sempre la possibilità che il titolo possa riprendersi se viene scambiato sopra i 4,5 dollari.

Gli investitori che non vedono l’ora di acquistare il titolo devono evitare tale decisione a meno che non superi in modo convincente i 10 dollari e chiuda al di sopra di tale valore per una settimana.

Il supporto a breve termine a 6,4 dollari

Copy link to section

Le azioni di SoFi sono scese di oltre il 25% da inizio anno e gli indicatori di tendenza mostrano che attualmente potrebbe trovarsi nel territorio “ipervenduto”. Quindi i trader che vogliono andare long sul titolo possono effettuare qui un’operazione a basso rischio acquistando lo short all’attuale livello di $ 7 e mantenendo una perdita rigorosa a $ 6,38. Possono trarre profitto vicino ai livelli di $ 10.

Grafico SOFI di TradingView

I trader che sono ribassisti sul titolo possono giocare in due modi. Oppure possono aspettare che il titolo ritorni nuovamente al livello di $ 10 e fare uno short trade lì con uno stop loss a $ 12,8. Se le azioni iniziano di nuovo a scendere, possono registrare un profitto compreso tra $ 6,4 e $ 6,5.

Oppure possono aspettare che il titolo scenda nuovamente sotto i 6,4 dollari. In tal caso, il prossimo supporto a breve termine sarà a 4,5 dollari, dove potranno registrare i profitti.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.