Guadagni del primo trimestre del New York Times: i ricavi superano le stime per balzare a 594 milioni di dollari con la crescita degli abbonamenti digitali

Mercoledì il New York Times ha riportato un primo trimestre di successo, superando le stime di entrate e profitti poiché la sua strategia di pacchetti di contenuti diversificati ha attirato più abbonati.

In vista delle elezioni presidenziali americane del 2024 e dei principali eventi sportivi, l’editore si è sempre più concentrato sulla combinazione della sua copertura giornalistica principale con una varietà di contenuti, tra cui podcast, ricette di cucina e giochi.

Le entrate del NYT superano le aspettative

La società ha annunciato un fatturato di 594 milioni di dollari per il trimestre, leggermente superiore alle aspettative degli analisti di 591,9 milioni di dollari secondo i dati LSEG.

Gli utili rettificati si sono attestati a 31 centesimi per azione, superando i 20 centesimi stimati. Questa spinta è attribuita a un aumento di quasi l’8% dei ricavi degli abbonamenti, che hanno raggiunto i 429 milioni di dollari.

Anche i ricavi derivanti dai prodotti solo digitali hanno registrato un aumento significativo di oltre il 13% a causa della maggiore domanda per le offerte in bundle e multiprodotto dell’azienda.

Crescita degli abbonati in mezzo a tendenze mutevoli

Nonostante l’andamento positivo dei ricavi, ilNew York Times ha osservato un rallentamento nella crescita degli abbonati esclusivamente digitali, aggiungendone 210.000 nel primo trimestre, rispetto ai 300.000 del trimestre precedente.

I ricavi pubblicitari nel passaggio al digitale

I ricavi pubblicitari totali sono leggermente diminuiti del 2,4% a 103,7 milioni di dollari.

Tuttavia, la pubblicità digitale, che rappresenta la quota maggiore delle vendite pubblicitarie dell’azienda, ha registrato un aumento di quasi il 3%. Questo cambiamento evidenzia una tendenza del settore più ampia in cui i professionisti del marketing si stanno allontanando dalla stampa verso la pubblicità digitale e sportiva per coinvolgere un pubblico più giovane e più ampio.

L’Athletic vede una crescita sostanziale

In contrasto con il rallentamento generale della pubblicità, The Athletic, focalizzato sulla copertura sportiva, ha registrato un sostanziale aumento del 33% nei ricavi totali e un aumento del 18% nei ricavi da abbonamenti, in particolare in previsione delle Olimpiadi di Parigi.

Le sfide nella stampa

Anche il New York Times ha segnalato una flessione nel settore della stampa, con un calo dei ricavi pubblicitari sulla carta stampata di circa il 10% e un calo del 2% nei ricavi degli abbonamenti alla carta stampata.

Ciò sottolinea le continue sfide affrontate dai tradizionali mezzi di stampa in un mondo sempre più digitale.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.