Guadagni del quarto trimestre: i fattori positivi legati all’intelligenza artificiale spingono le entrate in aumento del 47%

Mercoledì Arm Holdings PLC (NASDAQ:ARM) è scivolata di circa il 7,0% in orari prolungati, anche se ha riportato ricavi migliori del previsto per il suo quarto trimestre finanziario.

Perché le scorte di Arm diminuiscono negli orari fuori orario?

L’azione dei prezzi è interessante perché la società di progettazione di chip ha pubblicato solide linee guida che indicano la continua domanda anche di intelligenza artificiale. $ARM prevede ora che i suoi ricavi scenderanno tra 875 e 925 milioni di dollari nel primo trimestre con un massimo di 36 centesimi di utili per azione.

Gli analisti, in confronto, erano rispettivamente a 856 milioni di dollari e centesimi per azione. Rene Haas – il suo amministratore delegato ha dichiarato oggi in una lettera agli azionisti :

Abbiamo concluso il nostro anno finanziario con forti venti favorevoli poiché l’intelligenza artificiale sta guidando una crescente domanda di tecnologia basata su Arm in tutti i mercati finali.

Tieni presente che i chip di questa azienda quotata al Nasdaq alimentano quasi tutti gli smartphone del mondo. Apple, Nvidia, Google e Microsoft sono tra i suoi clienti importanti. Le azioni di armi sono ora aumentate ben oltre il 100% rispetto al minimo di fine ottobre.

Cifre degne di nota nella pubblicazione degli utili del quarto trimestre di Arm

Guadagnato 224 milioni di dollari rispetto ai 3 milioni di dollari dell’anno precedente

Anche gli utili per azione sono aumentati significativamente a 21 centesimi

L’EPS rettificato è stato pari a 36 centesimi secondo il rapporto sugli utili

I ricavi sono aumentati del 47% su base annua raggiungendo i 928 milioni di dollari

Il consenso è stato di 30 centesimi per azione su 880 milioni di dollari di entrate

Arm Holdings ha registrato una crescita annualizzata del 37% nei ricavi da royalty, mentre le licenze e altri ricavi sono aumentati di un enorme 60% nel quarto trimestre. Anche il CEO di Haas ha detto mercoledì:

Tutti i modelli software di intelligenza artificiale, da GPT a Llama, si basano e funzionano sulla piattaforma di elaborazione Arm. Man mano che questi modelli diventano più grandi e più intelligenti, le loro esigenze di maggiore elaborazione con maggiore efficienza energetica possono essere soddisfatte solo tramite Arm.

