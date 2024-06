Jim Cramer è pieno di elogi per il CEO di Arista Networks dopo gli utili del primo trimestre

Il famoso investitore Jim Cramer è pieno di elogi per Jayshree Ullal, amministratore delegato di Arista Networks Inc (NYSE: ANET), dopo che la scorsa notte la sua società ha riportato i risultati finanziari per il primo trimestre.

Cramer è stato ottimista su Arista Networks

Arista Networks ha superato facilmente le stime di Street sia per i profitti che per i ricavi nel suo primo trimestre finanziario. Secondo il conduttore di Mad Money:

$ANET è ora lassù con il nome del club Broadcom come adiacenza ai Titani come li chiama il CEO Jayshree Ullal. È la migliore negli adiacenti agli hyperscaler? Comincio a crederlo.

Investire nella società di networking informatico è interessante per iscritto anche perché la sua quota di porti sta finalmente iniziando a superare quella di Cisco.

Si noti che Cramer ha consigliato di acquistare azioni di Arista Networks in caso di pullback a metà febbraio.

Morgan Stanley vede un rialzo di $ANET a 340$

Arista Networks ha superato le aspettative anche in termini di indicazioni future, ma le sue prospettive, tuttavia, suggeriscono un leggero rallentamento in futuro.

Questo perché l’intelligenza artificiale impiegherà fino al prossimo anno (quando alimentazione, raffreddamento e GPU saranno più disponibili per i clienti) per presentarsi come un vantaggio più pronunciato per $ANET – ha detto martedì il CEO Ullal agli analisti durante la conferenza sugli utili.

Sempre oggi, gli analisti di Morgan Stanley hanno alzato il loro obiettivo di prezzo sulle azioni Arista Networks a 340 dollari. Ciò suggerisce un rialzo del 15% da qui.

La società quotata a New York ha inoltre autorizzato ieri sera un altro riacquisto di azioni per 1,2 miliardi di dollari.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.