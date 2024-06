La Turchia multa Meta di 37,2 milioni di dollari per pratiche di condivisione dei dati

Il comitato competitivo della Turchia ha imposto mercoledì una pesante multa di 1,2 miliardi di lire (37,20 milioni di dollari) contro Meta Platforms, a seguito della conclusione di due indagini separate sulle attività di condivisione dei dati del colosso tecnologico che coinvolgono le sue piattaforme di social media tra cui Facebook, Instagram, WhatsApp e Discussioni.

Indagini sui thread e sull’integrazione di Instagram

Le indagini, iniziate a dicembre, si sono concentrate su potenziali violazioni del diritto della concorrenza derivanti dall’integrazione di Threads e Instagram.

In risposta a queste preoccupazioni, a marzo il comitato della concorrenza ha adottato misure provvisorie per impedire la condivisione dei dati tra le due piattaforme.

Di conseguenza, Meta ha annunciato la chiusura temporanea di Threads in Turchia il mese scorso per conformarsi a queste misure.

Ripartizione delle multe

Il consiglio ha spiegato che la multa comprende 898 milioni di lire per questioni relative al processo di conformità e alle indagini su Facebook, Instagram e WhatsApp.

Inoltre, una sanzione separata di 336 milioni di lire è stata comminata specificatamente per le violazioni che hanno coinvolto Threads.

Consenso dell’utente e trasparenza nell’utilizzo dei dati

Secondo la decisione della commissione gara, gli utenti avranno ora la possibilità di unire i propri dati personali su Facebook, Instagram e WhatsApp, ma solo con il consenso esplicito.

Inoltre, gli utenti saranno informati su come vengono utilizzati i loro dati e avranno la possibilità di modificare successivamente le proprie impostazioni sulla privacy tramite un “centro account” su ciascuna piattaforma.

Sanzioni aggiuntive per inadempienza

In uno sviluppo correlato, il consiglio aveva già multato Meta $ 160.000 al giorno a gennaio per non aver fornito documentazione sufficiente in un’altra indagine.

Inoltre, a marzo è stata comminata una multa giornaliera di 4,8 milioni di lire per un messaggio di notifica relativo a pratiche di condivisione dei dati. Entrambi i set di penalità giornaliere si sono conclusi il 3 maggio.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.