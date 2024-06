Snap annuncia piani di offerta privata da 650 milioni di dollari

Snap Inc perde il 3,0% alla scrittura dopo aver annunciato il piano di un’offerta privata di debito convertibile.

Stai cercando segnali e avvisi da parte di trader professionisti? Iscriviti a Invezz Signals™ GRATIS. Richiede 2 minuti.

Snap Inc offrirà titoli senior convertibili

Copy link to section

La società di social media offrirà titoli senior convertibili per un valore di 650 milioni di dollari “con scadenza nel 2030”, secondo il suo comunicato stampa di mercoledì.

I tassi di interesse e di conversione delle obbligazioni devono ancora essere determinati.

La notizia segue un guadagno del 50% delle azioni Snap sulla scia degli utili del primo trimestre che hanno facilmente superato le stime di Street. Il mese scorso la società quotata a New York ha pubblicato indicazioni incoraggianti anche per l’attuale trimestre finanziario.

Si noti che Robert C. Murphy, direttore tecnologico della società da 28 miliardi di dollari con sede a Santa Monica, in California, ha venduto 1 milione di azioni di Snap per oltre 14 milioni di dollari in seguito al rally post-utili.

In che modo $SNAP utilizzerà i proventi delle offerte private?

Copy link to section

Snap ha affermato che utilizzerà i proventi dell’offerta privata annunciata oggi per scopi aziendali.

Intende utilizzarli per riacquistare le sue obbligazioni convertibili in circolazione con scadenza l’anno prossimo e anche nel 2026, ha aggiunto mercoledì il comunicato stampa.

“Queste transazioni potrebbero esercitare una pressione al rialzo sul prezzo di scambio delle azioni Snap, facendole scambiare a prezzi più alti di quanto sarebbe il caso in assenza di questi acquisti.”

Si noti che $ SNAP prevede un EBITDA rettificato fino a 45 milioni di dollari nel suo secondo trimestre finanziario rispetto a 15,5 milioni di dollari secondo gli analisti. Wall Street ha attualmente un rating di consenso “hold” sulle azioni Snap.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.