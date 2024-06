Guadagni Plug Power Q1: “continuiamo a fare progressi costanti”

Segui Invezz su Telegram , Twitter e Google Notizie per restare aggiornato >

Plug Power Inc è scambiata in ribasso nel pre-mercato giovedì dopo essere arrivata al di sotto delle stime di Street per il suo primo trimestre fiscale.

La società di celle a combustibile a idrogeno ha perso 46 centesimi su base azionaria nel trimestre recentemente concluso. Gli analisti, in confronto, erano a 33 centesimi per azione.

$PLUG ha generato vendite per circa 120 milioni di dollari nel primo trimestre, anch’esse inferiori ai 158 milioni di dollari previsti. Tuttavia, Andy Marsh, amministratore delegato di Plug Power, ha dichiarato oggi in un comunicato stampa:

“Continuiamo a compiere progressi costanti seguendo i nostri obiettivi stabiliti e le priorità aziendali.”

L’azienda quotata al Nasdaq ha chiuso il trimestre con circa 173 milioni di dollari in liquidità ed equivalenti rispetto ai 135 milioni di dollari di un anno fa. Al momento della scrittura, le azioni di Plug Power sono scese di circa il 50% per l’anno.

