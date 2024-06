Le azioni CytomX sono scese del 30% nonostante i risultati incoraggianti degli studi sul cancro

Giovedì CytomX Therapeutics Inc ha riportato risultati favorevoli per la sperimentazione in corso del CX-904. Alla scrittura le azioni dell’azienda biotecnologica sono ancora in ribasso di circa il 30%.

CX-901 mostra un profilo di sicurezza favorevole

L’engager delle cellule T PROBODY ha mostrato proprietà antitumorali in uno studio clinico di Fase 1a su pazienti con cancro del pancreas avanzato.

CX-904 ha anche un profilo di sicurezza adeguato per essere somministrato in ambito ambulatoriale, come indicato nel comunicato stampa di giovedì.

I dati “aprono nuove e ampie possibilità per gli attivisti delle cellule T in molti target e tipi di cancro”, ha osservato oggi Sean McCarthy, amministratore delegato di CytomX.

La società con sede in California, negli Stati Uniti, aggiornerà l’aumento della dose della Fase 1a prima dell’inizio del 2025. Le azioni CytomX sono ora scese del 45% rispetto al massimo da inizio anno.

Serbatoi delle azioni CytomX in seguito al rapporto sugli utili del primo trimestre

L’azione dei prezzi delle azioni CytomX questa mattina è particolarmente interessante considerando che giovedì la società di biotecnologia ha anche riportato risultati finanziari migliori del previsto per il suo primo trimestre.

$CTMX ha concluso il primo trimestre con poco più di 150 milioni di dollari in contanti, equivalenti e investimenti esclusi “10 milioni di dollari di traguardi raggiunti da Astellas nel primo trimestre del 2024”.

L’azienda quotata al Nasdaq ha confermato anche “progressi nelle sue partnership di ricerca e sviluppo”. All’inizio di questa settimana, ha collaborato con Merck su uno studio clinico sul CX-801.

Wall Street ha attualmente un rating di “hold” consensuale sul titolo CytomX che non paga un dividendo al momento della scrittura.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.