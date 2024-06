Le entrate di SoundHound nel primo trimestre aumentano del 73%, superando le aspettative

Giovedì SoundHound AI Inc (NASDAQ:SOUN) è in rialzo per un periodo prolungato, dopo aver superato le stime di Street per il primo trimestre fiscale.

Il titolo viene premiato anche perché la società di intelligenza artificiale vocale ha emesso indicazioni incoraggianti anche per il futuro. SoundHound prevede che le sue entrate scenderanno tra i 65 e i 77 milioni di dollari nel 2024.

Gli analisti avevano invece chiesto un milione. Nitesh Sharan, direttore finanziario di $SOUN, ha dichiarato oggi in un comunicato stampa:

L’azienda quotata al Nasdaq ha chiuso il trimestre con un valore complessivo di abbonamenti e prenotazioni arretrati pari a 682 milioni di dollari, in crescita dell’80% rispetto allo scorso anno. Le azioni di SoundHound sono ancora in calo del 40% rispetto al massimo da inizio anno.

Cifre notevoli nella pubblicazione degli utili del primo trimestre di SoundHound

Ha perso 33 milioni di dollari rispetto ai 27,4 milioni di dollari dell’anno precedente

La perdita per azione è ancora ridotta da 14 centesimi a 12 centesimi

Perdita rettificata stampata a 7 centesimi secondo il rapporto sugli utili

I ricavi sono aumentati del 73% su base annua arrivando a 11,6 milioni di dollari

Il consenso è stato di 9 centesimi per azione su 10,1 milioni di dollari di entrate

SoundHound ha migliorato il proprio margine lordo di punti base nel primo trimestre. Anche il CFO Sharan ha detto giovedì:

Sempre oggi, $SOUN ha collaborato con Perplexity sugli assistenti vocali di nuova generazione per automobili e dispositivi IoT.

