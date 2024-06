Questi 3 titoli della difesa europea sono aumentati nel 2024, ecco perché

L’indice STOXX Europe Total Market Aerospace & Defense è cresciuto di oltre il 25% da inizio anno a causa delle continue tensioni geopolitiche in Europa e, più recentemente, in Medio Oriente.

Stai cercando segnali e avvisi da parte di trader professionisti? Iscriviti a Invezz Signals™ GRATIS. Richiede 2 minuti.

Ma i seguenti 3 titoli europei della difesa hanno guadagnato ancora di più rispetto ai loro omologhi statunitensi. Esploriamo perché.

Rheinmetall AG (ETR: RHM)

Copy link to section

Rheinmetall è attualmente in crescita dell’80% per l’anno, principalmente sulla scia del conflitto Israele-Hamas.

Le azioni di questa azienda tedesca stanno registrando un movimento più pronunciato perché i paesi europei hanno deciso di tagliare i loro budget per la difesa dopo la Guerra Fredda, mentre gli Stati Uniti l’hanno mantenuto alto dopo l’11 settembre.

In altre parole, il bilancio della difesa dell’UE si sta espandendo quest’anno, ma da una base inferiore rispetto a quella degli Stati Uniti – e questo si sta traducendo in un vantaggio maggiore per aziende come Rheinmetall.

Il $RHM attira gli investitori perché paga un rendimento da dividendi superiore all’1,0% anche alla scrittura.

Leonardo SpA (BIT: LDO)

Copy link to section

Leonardo è anche un titolo europeo della difesa che ha registrato un forte trend rialzista dall’inizio del 2024.

Parte del motivo è che i membri dell’Unione Europea mirano a procurarsi circa la metà dei prodotti legati alla difesa da aziende con sede al di fuori del loro continente invece di fare affidamento sulle importazioni.

Ora che i budget per la difesa stanno aumentando a causa della guerra in Ucraina e delle tensioni in corso in Medio Oriente, tale impegno sta offrendo un vantaggio enorme ai titoli rilevanti, compreso il $ LDO.

Al momento della stesura, le azioni Leonardo sono aumentate di circa il 50% per l’anno.

Thales SA (EPA: HO)

Copy link to section

Un altro titolo della difesa europea che si è ripreso quest’anno a causa del conflitto in corso tra Israele e Hamas.

Si noti che i membri della NATO mirano a spendere il 2,0% del loro prodotto interno lordo per la difesa. Nel 2024, 18 membri dell’alleanza sono sulla buona strada per raggiungere quell’obiettivo, rispetto ai soli tre del 2014.

Anche la Germania ha destinato il 2,0% del suo Pil alla difesa nel 2014, per la prima volta in più di tre decenni, a causa delle diffuse tensioni geopolitiche.

E questo sta aiutando i titoli europei della difesa come Thales a rafforzarsi quest’anno. Wall Street ha attualmente un rating di consenso “sovrappeso” su $HO.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.