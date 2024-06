I mercati asiatici crollano sulla scia dei dati sull’inflazione cinese, i titoli europei in rialzo nel pre-mercato sulla scia dell’ottimismo economico

Segui Invezz su Telegram , Twitter e Google Notizie per restare aggiornato >

Lunedì le borse della regione Asia-Pacifico hanno registrato scambi per lo più in ribasso, influenzati dai nuovi dati provenienti dalla Cina. Gli ultimi dati sull’inflazione hanno mostrato un aumento allo 0,3% in aprile su base annua, il che ha portato ad un calo delle azioni cinesi.

L’ indice composito di Shanghai ha ceduto lo 0,9%, mentre l’indice composito di Shenzhen ha ceduto lo 0,69%. In controtendenza, invece, l’indice Hang Seng di Hong Kong, in rialzo dello 0,42%.

Altrove nella regione, il Kospi della Corea del Sud è sceso dello 0,41%, il Nikkei 225 del Giappone è sceso dello 0,32% e l’S&P/ASX 200 australiano è sceso leggermente dello 0,18%.

Questi movimenti riflettono la cautela degli investitori che digeriscono le implicazioni delle dinamiche inflazionistiche cinesi sulle economie regionali.

Stabilità nei mercati valutari

I mercati valutari hanno registrato pochi cambiamenti, con il dollaro rimasto invariato rispetto allo yen giapponese, scambiato a ¥ 155,8290 alle 7:18 CET. Questa stabilità indica un modello di tenuta mentre i trader attendono ulteriori segnali economici.

Le azioni europee guardano in alto in vista dei principali resoconti economici

In Europa, i mercati azionari sono stati scambiati in rialzo nelle sessioni pre-mercato, spinti dall’anticipazione in vista di diversi importanti rapporti economici previsti martedì.

Gli investitori sono particolarmente concentrati sui prossimi dati riguardanti i tassi di inflazione della Germania, il tasso di disoccupazione nel Regno Unito e il sentiment economico in tutta l’Eurozona.

Nello specifico, il DAX tedesco è salito dello 0,09%, il FTSE 100 del Regno Unito è aumentato dello stesso margine, il CAC 40 francese è avanzato dello 0,15% e l’Eurostoxx 50 ha registrato un guadagno dello 0,14%.

Questi modesti aumenti riflettono una prospettiva cautamente ottimistica da parte degli investitori che sperano in notizie positive che potrebbero segnalare una ripresa economica sostenuta nella regione.

La stabilità valutaria continua in Europa

L’euro e la sterlina britannica sono rimasti stabili rispetto al dollaro statunitense, vendendo rispettivamente a 1,07728 dollari e 1,25279 dollari alle 7:58 CET.

Questa stabilità nei mercati valutari sottolinea l’approccio attendista adottato dagli investitori mentre si preparano per un martedì potenzialmente ricco di notizie.

Nel complesso, i mercati finanziari globali stanno mostrando un modello misto di cauto calo in Asia a causa delle preoccupazioni sull’inflazione, insieme a modesti guadagni in Europa guidati dalla fiduciosa anticipazione di dati economici favorevoli.

