Il primo ministro britannico Rishi Sunak mette in guardia dalla guerra nucleare nel discorso pre-elettorale

In un cruciale discorso pre-elettorale pronunciato a Londra, il primo ministro britannico Rishi Sunak ha fatto un duro paragone, suggerendo che il mondo è più vicino alla guerra nucleare dai tempi della crisi missilistica cubana.

Questo commento fa parte dello sforzo di Sunak di sottolineare la sua leadership in materia di sicurezza nazionale, soprattutto dopo le significative perdite nelle recenti elezioni locali e regionali in cui il suo partito conservatore è rimasto indietro rispetto ai laburisti.

L’impegno dei conservatori per il cambiamento e la sicurezza

Sunak ha promesso cambiamenti trasformativi per il Regno Unito, affermando che “nei prossimi cinque anni cambieranno più che negli ultimi trenta” se i conservatori fossero rieletti.

Ha posizionato le prossime elezioni come un punto decisivo tra il passato e il futuro, affermando che un governo laburista renderebbe il paese “meno sicuro”.

Spesa per la difesa al 2,5% del Pil entro il 2030

In mezzo alle crescenti tensioni con paesi come Russia, Iran, Corea del Nord e Cina, che Sunak ha accusato di lavorare per “minare” i valori del Regno Unito, Sunak si è impegnato ad aumentare la spesa per la difesa al 2,5% del prodotto interno lordo entro il 2030.

Questo impegno intende creare un netto contrasto con le politiche di difesa del Labour, evidenziando in particolare le critiche nei confronti di figure laburiste come Jeremy Corbyn, che in precedenza aveva sostenuto lo scioglimento dell’esercito.

La defezione di Elphicke e le sfide interne

Il discorso ha affrontato anche la recente defezione della deputata Natalie Elphicke, che ha lasciato il Partito conservatore criticando la gestione da parte di Sunak delle questioni abitative e delle politiche di immigrazione riguardanti le piccole traversate in barca nella Manica.

Questa defezione ha aumentato la pressione su Sunak, che sta già affrontando le richieste di contrastare presunte attività di lobbying associate a Elphicke.

Il terribile allarme nucleare di Sunak

Con tono urgente, Sunak ha dettagliato le minacce geopolitiche poste dai regimi autoritari, concentrandosi in particolare sul presidente russo Vladimir Putin, le cui azioni, secondo lui, portano il mondo pericolosamente vicino all’escalation nucleare.

Questa parte del suo discorso mirava a rafforzare la gravità delle minacce che affliggono il Regno Unito e la necessità di una forte leadership per affrontarle.

