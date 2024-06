Van Eck taglia la partecipazione nelle azioni di Lemonade: dovresti farlo anche tu?

Van Eck Associates Corp ha appena annunciato di aver ridotto la propria partecipazione in Lemonade Inc (NYSE: LMND). Alla scrittura le azioni della compagnia assicurativa sono ancora in rialzo di oltre il 15%.

Van Eck ha venduto $ LMND per un valore di $ 244.000

Nel quarto trimestre la società di gestione degli investimenti ha ridotto la propria esposizione a $LMND di oltre il 28%.

Ha venduto un totale di 6.053 azioni di Lemonade per circa 244.000 dollari, ma detiene ancora circa 15.000 azioni della società con sede a New York.

La notizia arriva un paio di settimane dopo che Lemonade ha riportato i suoi risultati finanziari per il primo trimestre che hanno superato le stime di Street. $LMND ha inoltre affermato che raggiungerà il pareggio in termini di flusso di cassa entro la fine del 2024.

Al momento della redazione, le azioni di Lemonade sono scese di oltre il 10% per l’anno.

Dovresti comprare azioni Lemonade oggi?

La forza del primo trimestre di Lemonade è stata principalmente legata al PYD (sviluppo dell’anno precedente) favorevole, secondo gli analisti di Jefferies.

Continuano a valutare il dollaro LMND come “underperform” poiché è improbabile che tale beneficio sia ricorrente. Il loro obiettivo di prezzo di $ 16 suggerisce un ribasso di circa il 10% da qui.

Jefferies rimane ribassista sulle azioni Lemonade poiché i suoi esperti prevedono perdite legate alle condizioni meteorologiche in futuro. Sono riluttanti a cambiare la loro posizione nei confronti della compagnia assicurativa finché non ci saranno maggiori prove del fatto che si sta muovendo verso una redditività sostenibile.

Si noti che la società quotata a New York non paga dividendi alla scrittura. Quindi, non è nemmeno attraente possedere come mezzo di reddito passivo.

