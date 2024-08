Olimpiadi Parigi 2024: i giochi gettano un’ombra su turismo e imprese

I giochi delle Olimpiadi estive del 2024 iniziano oggi a Parigi e, a parte gli oltre 10.000 atleti che si riuniscono da tutto il mondo e qualche lakh di spettatori, le aspettative di un crescente afflusso turistico dei giochi non sono state del tutto soddisfatte.

Un rapporto di Euromonitor International dello scorso anno prevedeva che altri 3 milioni di persone sarebbero venute a Parigi per i giochi, aumentando la spesa turistica fino a 4 miliardi di euro.

Tuttavia, con i resoconti di hotel di fascia alta che vedono un calo delle prenotazioni e negozi, ristoranti e bar che vedono un crollo in una stagione altrimenti di punta, anche se le compagnie aeree tengono conto della perdita di ricavi a causa della diminuzione del livello di turismo in entrata in città durante tutto giugno -Agosto, si può dire con certezza che i giochi potrebbero avere un impatto controintuitivo sull’economia.

Le compagnie aeree che servono i settori di Parigi subiscono un calo delle entrate a causa dei giochi

Mercoledì, nei guadagni del secondo trimestre, Air France-KLM ha mostrato un calo del 30% dei profitti operativi a 513 milioni di euro (556 milioni di dollari).

Ha inoltre segnalato una diminuzione del traffico internazionale in entrata a Parigi a causa del fatto che i giochi hanno avuto un impatto sui ricavi unitari di circa 40 milioni di euro, ha affermato la società.

Infatti, per tutta l’estate 2024 (fine giugno-agosto), che è una classica stagione di punta per i viaggi europei, si stima che i giochi costeranno alle compagnie aeree circa 200 milioni di euro.

La compagnia aerea ha aggiunto che prevede una progressiva normalizzazione solo entro la fine di agosto in poi.

Delta Airlines, che offre il maggior numero di collegamenti tra le compagnie aeree statunitensi per Parigi, all’inizio di questo mese aveva previsto un danno di 100 milioni di dollari per la compagnia a causa dei giochi.

Parlando con analisti e investitori all’inizio di questo mese durante la conferenza sugli utili del secondo trimestre, il presidente di Delta Glen Hauenstein, ha dichiarato:

Stiamo assistendo a un impatto di circa 100 milioni di dollari sui viaggi a Parigi per le Olimpiadi da giugno ad agosto… al di fuori di questo evento temporaneo , la domanda di viaggi estivi verso l’Europa è forte e coerente con le nostre aspettative.

Calano le prenotazioni alberghiere

UMIH Prestige, un gruppo commerciale per gli hotel che fanno pagare almeno 800 euro (870 dollari) a sera, ha affermato che le prenotazioni alberghiere hanno riportato una diminuzione dal 20% al 50% rispetto alla scorsa estate, ha riferito Bloomberg.

Il capo dell’UMIH Prestige Christophe Laure ha dichiarato all’outlet: “Parigi sta attualmente assistendo a un forte calo della domanda di camere d’albergo di lusso nel periodo precedente ai Giochi”,

Ha notato che molti viaggiatori scelgono di evitare la città fino a dopo le cerimonie di chiusura.

Va notato che i prezzi degli hotel sono stati mantenuti ad un livello superiore durante l’evento e ulteriormente aumentati da un aumento della tassa di soggiorno che ha portato i turisti a pagare quasi il 200% in più di tassa di soggiorno per notte, a seconda del tipo di alloggio.

I problemi logistici frenano ulteriormente la mobilità turistica

Non si tratta solo dei prezzi degli hotel, con una città che si prepara all’afflusso di oltre 10.000 atleti e circa 5 lakh di spettatori attesi per assistere alle partite, naturalmente sono stati messi in atto una serie di nuovi controlli del traffico meno favorevoli ai turisti, insieme a un inasprimento della sicurezza.

Chloe Parkins, economista senior, economia del turismo presso Oxford Economics, ha dichiarato:

Le chiusure intorno alla città ridurranno i flussi di traffico, con un impatto sulle imprese locali che fanno affidamento sui normali volumi di turisti. Inoltre, gli aumenti legati agli eventi della tassa sul turismo potrebbero comprimere i budget di viaggio con conseguente riduzione della spesa nelle attrazioni turistiche e negli esercizi commerciali. L’aumento delle interruzioni e dei costi più elevati hanno scoraggiato i viaggi prima dell’inizio dei giochi.

Impatto sulle imprese e prospettive future

Il Centro francese per il diritto e l’economia dello sport ha condotto uno studio sull’impatto economico per conto della Francia nel 2016.

Questo studio ha quantificato l’impatto che le Olimpiadi del 2024 potrebbero generare fino a 10,7 miliardi di euro e fino a 247.000 posti di lavoro.

Dei 10,7 miliardi di euro, circa 1,4-3,5 miliardi di euro (13-33%) sono da attribuire all’impatto economico legato al turismo.

Parkins ha affermato che, sebbene questi dati siano benvenuti, dovrebbero essere interpretati con cautela poiché molto è cambiato dal 2016, in particolare la pandemia e l’inflazione.

Ha previsto che i turisti ritorneranno in città maggiormente verso la fine di agosto, quando si terranno i Giochi Paralimpici, una previsione in linea con le aspettative delle compagnie aeree.

Ci aspettiamo che la pausa di inizio estate negli arrivi in Francia e Parigi sia temporanea poiché alcuni viaggiatori cercano di evitare la folla. Detto questo, la Francia è ancora una destinazione attraente per vari mercati di origine. I turisti che non possono permettersi di visitare durante le Olimpiadi estive probabilmente arriveranno in un secondo momento o potrebbero scegliere di viaggiare mentre i Giochi Paralimpici sono in corso, dalla fine di agosto all’inizio di settembre.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.