L’economia e l’eredità dell’ospitare i Giochi Olimpici: i costi sono giustificati?

Le Olimpiadi si sono evolute notevolmente da quando si sono svolti i primi giochi moderni nel 1896. Nella seconda metà del XX secolo, i costi di ospitalità e le entrate generate dallo spettacolo sono cresciuti rapidamente, suscitando polemiche sugli oneri che i paesi ospitanti devono sostenere.

Molti economisti sostengono che i benefici derivanti dall’ospitare i giochi sono esagerati e spesso inesistenti, lasciando i paesi ospitanti con grandi debiti e passività di mantenimento.

Questi analisti suggeriscono di riformare il processo di gara e di selezione per incentivare una pianificazione realistica del bilancio, aumentare la trasparenza e promuovere investimenti sostenibili che servano l’interesse pubblico.

Nel frattempo, il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) e i suoi sostenitori sostengono che ospitare può aumentare il profilo globale di una città e generare benefici economici attraverso il turismo e gli investimenti nelle infrastrutture.

Parigi deve affrontare problemi di sicurezza e sforamenti del budget

In qualità di paese ospitante delle Olimpiadi estive del 2024, Parigi deve affrontare numerose sfide, che fanno eco alle preoccupazioni dei recenti paesi ospitanti olimpici.

La preparazione alle Olimpiadi di Parigi è stata segnata da problemi di sicurezza.

Alla vigilia dei Giochi, la rete ferroviaria francese ad alta velocità è stata presa di mira da atti di vandalismo, interrompendo i viaggi proprio mentre migliaia di persone convergevano a Parigi per la cerimonia di apertura.

Il primo ministro francese Gabriel Attal ha denunciato atti coordinati di sabotaggio che hanno avuto gravi conseguenze per la rete ferroviaria.

Sebbene non siano state segnalate vittime, questi attacchi, combinati con le precedenti minacce da parte di gruppi estremisti come l’Isis, hanno accresciuto le preoccupazioni sulla sicurezza e esercitato pressioni sulle autorità locali affinché garantissero la sicurezza delle sedi olimpiche.

Inoltre, Parigi è alle prese con un budget multimiliardario, simile ad altri paesi ospitanti recenti come Tokyo e Rio de Janeiro.

Un’eredità di siti olimpici abbandonati

Nonostante le promesse di sviluppo delle infrastrutture, molte ex città olimpiche sono infestate da impianti abbandonati e fatiscenti.

Sarajevo, Atene, Pechino e Rio ricordano duramente la scarsa pianificazione a lungo termine e la cattiva gestione finanziaria, con gli stadi deserti che simboleggiano l’incuria.

Questi siti abbandonati riflettono un problema più ampio legato all’eredità olimpica, sottolineando la necessità di una pianificazione e di un utilizzo delle strutture sostenibili anche al di là dei Giochi.

Per gran parte del XX secolo, ospitare i Giochi Olimpici è stato un onere gestibile per le città ospitanti.

Tuttavia, gli anni ’70 segnarono una svolta. I giochi stavano crescendo rapidamente, con il numero di partecipanti alle Olimpiadi estive quasi raddoppiato e il numero di eventi in aumento di un terzo durante gli anni ’60.

Questa rapida crescita, combinata con i tragici eventi dei Giochi di Città del Messico del 1968 e dei Giochi di Monaco del 1972, aumentò lo scetticismo del pubblico riguardo all’assunzione di debiti per ospitare i giochi.

Denver divenne la prima città ospitante scelta a rifiutare l’opportunità nel 1972 dopo che gli elettori approvarono un referendum che rifiutava ulteriori spese pubbliche.

Le Olimpiadi estive del 1976 a Montreal simboleggiarono i rischi fiscali legati all’ospitalità. Il costo previsto di 124 milioni di dollari è salito a miliardi, in gran parte a causa di ritardi di costruzione e superamento dei costi, gravando i contribuenti della città con un debito di 1,5 miliardi di dollari che ha impiegato quasi tre decenni per ripagare.

Los Angeles: una storia di successo unica

Los Angeles fu l’unica città a candidarsi per le Olimpiadi estive del 1984, permettendole di negoziare condizioni eccezionalmente favorevoli con il CIO.

La città faceva affidamento quasi interamente sugli stadi e sulle infrastrutture esistenti e ha beneficiato di un forte aumento delle entrate delle trasmissioni televisive, ottenendo alla fine un surplus operativo di 215 milioni di dollari.

Tuttavia, il successo di Los Angeles è un’eccezione piuttosto che la regola.

Paesi come Cina, Brasile e Russia hanno investito ingenti somme per creare le infrastrutture necessarie, con costi che sono saliti a oltre 50 miliardi di dollari per i Giochi invernali di Sochi del 2014, 20 miliardi di dollari per i Giochi estivi di Rio de Janeiro del 2016 e 39 miliardi di dollari per i Giochi invernali 2022 di Pechino.

Questi costi elevati hanno portato alcune città a ritirare le loro offerte per i prossimi giochi.

Con l’inizio delle Olimpiadi estive del 2024 a Parigi, l’evento è messo in ombra da pressanti preoccupazioni per la sicurezza e significativi sforamenti di budget. Parigi, con un budget sbalorditivo di 8,7 miliardi di dollari, si aggiunge all’elenco delle città che hanno dovuto affrontare difficoltà finanziarie mentre ospitavano i Giochi.

I dati storici di Statista rivelano che i budget olimpici spesso superano le aspettative, con Barcellona nel 1992 che ha superato il budget del 266%, Rio de Janeiro nel 2016 che ha superato il budget del 352% e precedenti esempi di Sochi e Lillehammer hanno dimostrato gravi sforamenti finanziari.

Tali oneri finanziari spesso pongono sfide a lungo termine per le città ospitanti, incidendo sulle loro comunità ed economie.

Il futuro dell’hosting olimpico

Il CIO ha adottato misure per rendere le offerte meno costose, come estendere il periodo di offerta e consentire a più città, stati o paesi di co-ospitare. Tuttavia, ciò non ha comportato un aumento degli offerenti. Nel 2021, Brisbane, in Australia, è diventata la prima città a vincere una candidatura olimpica senza opposizione da quando lo fece Los Angeles nel 1984.

Le città sostengono costi sostanziali nella valutazione, preparazione e presentazione delle offerte al CIO, che spesso vanno dai 50 ai 100 milioni di dollari.

Una volta scelte, le città hanno circa un decennio per prepararsi, richiedendo la creazione o il potenziamento di impianti sportivi, alloggi e infrastrutture di trasporto. Questi costi vanno da 5 miliardi di dollari a oltre 50 miliardi di dollari.

Gli economisti sostengono che si debbano considerare anche i cosiddetti costi impliciti dell’hosting, compresi i costi opportunità della spesa pubblica che avrebbe potuto essere utilizzata per altre priorità.

Il debito e i costi di mantenimento dell’hosting possono gravare sui bilanci pubblici per decenni, come si è visto a Montreal e Sochi. Tuttavia, alcuni residenti sostengono che i giochi abbiano stimolato la spesa per strade, sistemi idrici e altri beni pubblici che altrimenti non sarebbero avvenuti.

Imparare dagli errori del passato: direzioni future per le città ospitanti le Olimpiadi

Molti economisti ritengono che il processo di gara del CIO incoraggi spese dispendiose. La corruzione ha afflitto anche il processo di selezione.

Alcuni suggeriscono che i giochi dovrebbero essere ospitati permanentemente in una città o assegnati solo a paesi ricchi che sono meglio in grado di assorbire i costi.

In definitiva, qualsiasi pianificazione urbana che ospiterà le Olimpiadi dovrebbe garantire che i giochi si inseriscano in una strategia più ampia per lo sviluppo sostenibile.

Senza tale pianificazione, è probabile che l’impatto economico derivante dall’ospitare le Olimpiadi rimanga una questione controversa.

Una pianificazione finanziaria efficace e un utilizzo sostenibile delle strutture sono fondamentali affinché i futuri ospiti olimpici possano evitare le insidie vissute dalle città del passato.

Comprendere le implicazioni finanziarie a lungo termine e garantire che le sedi olimpiche continuino a servire la comunità può aiutare a plasmare eredità olimpiche più efficaci e responsabili.

Le Olimpiadi: celebrare l’eccellenza atletica e l’unità globale

Le Olimpiadi estive, originarie dell’antica Grecia e riprese da Pierre de Coubertin nel 1896, rappresentano l’apice delle competizioni sportive internazionali.

Nel corso degli anni, i Giochi sono cresciuti in dimensioni e importanza, con gli Stati Uniti in testa per medaglie d’oro e numero di medaglie vinte.

Il panorama olimpico si è evoluto, con l’Unione Sovietica e i paesi del blocco orientale che sono emersi come forti contendenti negli anni ’60 e ’90, e la Cina che è diventata una forza importante a partire dal 2000.

In particolare, gli atleti provenienti da paesi sottosviluppati come la Giamaica e il Kenya si sono distinti negli eventi individuali, mettendo in mostra il loro talento nello sprint e nella corsa sulla distanza.

La partecipazione delle donne alle Olimpiadi è aumentata costantemente, raggiungendo una quasi parità di genere ai Giochi di Tokyo.

Quest’anno segna la prima volta in 124 anni che è stata raggiunta la parità di genere, con almeno il 50% degli atleti in gara di sesso femminile.

Questo progresso evidenzia l’impegno del movimento olimpico verso l’inclusione e la crescita.

Mentre si svolgono i Giochi di Parigi, i riflettori restano puntati su come affrontare le sfide della sicurezza, della gestione finanziaria e della pianificazione del patrimonio, celebrando allo stesso tempo lo spirito olimpico dell’eccellenza atletica e dell’unità globale.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.