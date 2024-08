Eli Lilly & Co (NYSE: LLY) ha recentemente registrato un drammatico calo del valore di mercato di 123 miliardi di dollari. Questo calo significativo fa seguito agli sviluppi positivi dei concorrenti, in particolare Viking Therapeutics Inc e Roche Holding AG, che hanno fatto annunci riguardanti i loro farmaci dimagranti. Tuttavia, secondo l’analista di JPMorgan Chris Schott, questa flessione potrebbe rappresentare un’ottima opportunità per investire in Eli Lilly con uno sconto sostanziale.

Nonostante la crescente concorrenza nel mercato del trattamento dell’obesità, Schott rimane fiducioso nella posizione dominante di Eli Lilly. JPMorgan continua a detenere un rating di “sovrappeso” sulle azioni Eli Lilly, con un obiettivo di prezzo di 1.000 dollari, indicando un potenziale rialzo del 25% rispetto ai livelli attuali.

Eli Lilly pubblicherà i suoi utili del secondo trimestre l’8 agosto

La richiesta rialzista sulle azioni di Eli Lilly & Co arriva solo una settimana prima che il colosso farmaceutico comunichi i suoi risultati finanziari per il secondo trimestre.

Il consenso è che la società quotata a New York guadagnerà 2,75 dollari per azione su circa 10 miliardi di dollari di ricavi contro 1,98 dollari per azione e 8,31 miliardi di dollari, rispettivamente, nello stesso trimestre dello scorso anno.

Christ Schott prevede che la forza di Mounjaro e Zepbound (farmaci per il diabete e la perdita di peso) dell’azienda sarà controbilanciata dagli ostacoli nella catena di approvvigionamento legati a Trulicity nel secondo trimestre.

A lungo termine, tuttavia, è convinto che le vendite di Mounjaro e Zepbound saranno più che raddoppiate, arrivando a 36,5 miliardi di dollari nel 2026, rispetto ai 16,5 miliardi di dollari del 2024.

Le azioni Eli Lilly attualmente pagano un rendimento da dividendi dello 0,64% che le rende ugualmente interessanti anche per gli investitori a reddito.

Analista UBS rialzista sul titolo Eli Lilly

Tutto sommato, lunedì l’analista di JPMorgan ha nominato LLY una delle scelte migliori nel settore farmaceutico poiché ha “un chiaro potenziale di rialzo rispetto alle stime a lungo termine”.

Raccomanda di possedere azioni Eli Lilly come nuovi lanci e la crescita del suo prodotto principale più che compenserà i venti contrari dell’IRA (Inflation Reduction Act).

Nonostante la recente svendita, da inizio anno l’azienda farmaceutica è cresciuta quasi del 40%. Parte della debolezza in corso, secondo la società di investimento, potrebbe essere correlata agli investitori che scelgono di prendere profitti in seguito a quell’incredibile rally, proprio come sta accadendo anche nei titoli tecnologici delle megacap.

Inoltre, Trung Huynh di UBS prevede che la quota di mercato dei rivali GLP-1 di Eli Lilly rimarrà inferiore al 10% nei prossimi cinque anni.

UBS prevede ora che il mercato dei farmaci per la perdita di peso crescerà a un tasso annuo composto del 33% e raggiungerà i 150 miliardi di dollari di vendite entro il 2029, rispetto alla precedente previsione dell’azienda di circa 125 miliardi di dollari.

