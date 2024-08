L’attività di networking di Hewlett Packard è destinata a raddoppiare mentre l’UE è pronta ad approvare l’acquisizione di Juniper

Hewlett Packard Enterprise (HPE) è sull’orlo di una significativa espansione poiché si prevede che le autorità antitrust dell’UE approveranno incondizionatamente l’acquisizione di Juniper Networks.

Questa mossa strategica, annunciata a gennaio, mira a rafforzare la posizione di HPE nei settori in rapida crescita delle reti e dell’intelligenza artificiale. L’approvazione potrebbe rappresentare un punto di svolta, raddoppiando le dimensioni del business delle reti di HPE e ponendo le basi per una maggiore concorrenza con il colosso del settore Cisco.

La Commissione europea dovrebbe prendere la sua decisione il 1° agosto, mentre le autorità antitrust britanniche seguiranno l’esempio il 14 agosto.

L’acquisizione, del valore di 40 dollari per azione, ha fatto aumentare le azioni di HPE di oltre il 21% in un solo giorno quando è stata annunciata per la prima volta. Questa approvazione segnerebbe una pietra miliare significativa nell’espansione strategica di HPE.

Competere con Cisco

HPE aveva diversi motivi per acquisire il produttore di apparecchiature di rete. Ma si trattava soprattutto della fretta di stare al passo con la domanda di servizi richiesti dal boom dell’intelligenza artificiale. Il principale concorrente di Juniper è Cisco e, impadronendosi della società più piccola, HPE può ora rappresentare una minaccia significativa per il business delle reti di Cisco.

Ecco cosa aveva detto all’inizio dell’anno l’Amministratore Delegato Antonio Neri:

Questa transazione rafforzerà la posizione di HPE nel nesso tra l’accelerazione delle tendenze macro-AI, espanderà il nostro mercato totale indirizzabile e promuoverà ulteriore innovazione per i clienti mentre aiutiamo a collegare il mondo nativo dell’intelligenza artificiale e quello nativo del cloud, generando allo stesso tempo un valore significativo per gli azionisti. HPE CEO Antonio Neri

Se l’accordo andrà in porto, il segmento business networking di HPE raddoppierà le sue dimensioni, ponendo sfide significative per Cisco. Mentre la tendenza all’intelligenza artificiale continua e le aziende aumentano la spesa per utilizzare appieno la nuova tecnologia, HPE sarà già posizionata per assorbire una grossa fetta di queste entrate.

Il CEO di Juniper, Rami Rahim, guiderà il segmento networking dopo l’acquisizione.

Posizionamento per i nuovi chip Nvidia

All’inizio del mese scorso, HPE ha annunciato un rapporto sugli utili trimestrali stellari, battendo comodamente le stime sui ricavi grazie ai ricavi legati all’intelligenza artificiale. Durante la presentazione degli utili, il management ha sottolineato come le aziende dovranno passare dai server raffreddati ad acqua al raffreddamento diretto a liquido. Ciò offrirà ad HPE una grande opportunità per migliorare la sua linea di punta, soprattutto quando uscirà la linea Blackwell di GPU di Nvidia.

Il CFO ritiene chiaramente che i data center diventeranno sempre più complessi e che le soluzioni HPE offriranno alle aziende il prodotto giusto per gestire questi sistemi complessi.

Questo sarà un vero elemento di differenziazione per i clienti perché i clienti vorranno andare a lavorare con qualcuno di cui non solo hai la proprietà intellettuale e una sorta di impianto idraulico, ma hai anche il know-how su come gestire tali dati. ambiente center, perché questi data center diventeranno piuttosto complessi da gestire Il direttore finanziario Marie Myers

Dall’ultimo rapporto sugli utili di inizio giugno, il titolo ha perso slancio e offre una buona opportunità di acquisto. Un ingresso a questo punto potrebbe dare agli investitori la possibilità di trarre vantaggio non solo dall’eventuale notizia di un’acquisizione, ma anche dal rally dei pre-utili per il prossimo trimestre.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.