McDonald’s non rispetta le stime del secondo trimestre poiché le vendite nello stesso negozio diminuiscono per la prima volta dalla pandemia

McDonald’s (MCD) ha riportato utili e ricavi del secondo trimestre inferiori alle aspettative di Wall Street, poiché i prezzi più alti dei menu hanno compensato solo parzialmente il calo del traffico pedonale.

Ciò ha comportato un calo delle vendite nello stesso negozio per la prima volta dall’inizio della pandemia, evidenziando le sfide anche se l’azienda ha introdotto opzioni convenienti come l’offerta pasto da 5 dollari.

McDonald’s ha registrato un fatturato di 6,49 miliardi di dollari, un aumento del 2,01% su base annua, ma inferiore ai 6,63 miliardi di dollari stimati.

L’utile per azione rettificato è stato pari a 2,97 dollari, mancando i 3,07 dollari previsti.

Le vendite nello stesso negozio sono diminuite dell’1%, contrariamente al previsto aumento dello 0,84%. Si tratta del primo calo trimestrale dal quarto trimestre del 2020.

Nell’ultimo trimestre, altri giganti del settore alimentare e delle bevande, da Starbucks a KFC a Pizza Hut, avevano segnalato una contrazione delle vendite nei negozi mentre i clienti diventavano sempre più guidati dal valore.

Le vendite nello stesso negozio diminuiscono dell'1%

Copy link to section

Negli Stati Uniti, le vendite nello stesso negozio sono diminuite dello 0,7%, il primo calo in 16 trimestri, guidato dal calo del traffico pedonale ma parzialmente compensato dall’aumento dei prezzi dei menù.

Ciò è in netto contrasto con l’aumento del 10,3% registrato dalla società negli Stati Uniti durante lo stesso trimestre dell’anno scorso.

Le vendite nelle sedi internazionali sono diminuite dell’1,1%, con la Francia che ha registrato una crescita negativa significativa.

I mercati internazionali delle licenze di sviluppo hanno registrato un calo dell’1,3%, influenzato da questioni geopolitiche come il conflitto in Medio Oriente e la ridotta crescita in Cina. Tuttavia, si è registrata una crescita positiva in America Latina e Giappone.

'Esecuzione eccezionale'

Copy link to section

L’amministratore delegato di McDonald’s, Chris Kempczinski, ha sottolineato l’attenzione dell’azienda sull'”eccezionale esecuzione” delle offerte di valore e sui fattori di crescita strategica come i prodotti a base di pollo e i programmi fedeltà.

Nonostante questi sforzi, il contesto macroeconomico rimane difficile.

L’offerta per i pasti da 5 dollari, lanciata a fine giugno e prorogata fino ad agosto, mira ad attirare i consumatori attenti al budget.

Questo accordo ha dimostrato un certo successo nell’aumentare il traffico pedonale e la percezione del marchio come conveniente.

La crescita positiva delle vendite digitali e di consegna è stata un punto positivo, con i membri del programma fedeltà che hanno contribuito con quasi 7 miliardi di dollari alle vendite digitali in 50 mercati, rispetto ai 6 miliardi di dollari del primo trimestre.

La reazione iniziale del mercato al rapporto sugli utili è stata un calo dell’1% delle azioni McDonald’s, anche se in seguito sono aumentate dello 0,7% prima dell’apertura del mercato.

Analisti come Jon Tower di Citi hanno espresso preoccupazione sull’efficacia delle iniziative di valore a breve termine di McDonald’s nell’incrementare il traffico.

“Gli investitori a lungo termine ritengono che la valutazione sia interessante”, poiché il valore della società “alla fine” funzionerà, ha aggiunto Tower. Ma non è chiaro quanto tempo ci vorrà perché la crescita delle vendite negli Stati Uniti “riacceleri”, ha detto, come citato da Yahoo Finance.

L’analista di BTIG Peter Saleh ha dichiarato a Yahoo Finance che l’accordo sui pasti da 5 dollari potrebbe essere ulteriormente esteso mentre McDonald’s sviluppa una piattaforma di valore permanente. Tuttavia, gli affiliati hanno riferito che l’accordo ha un impatto sui margini, con alcuni che ritirano gli sforzi di marketing a causa di problemi di redditività.

Prospettive per la seconda metà del 2024

Copy link to section

Guardando al futuro, McDonald’s non ha fornito indicazioni specifiche per i prossimi trimestri, ma rimane impegnata nella sua strategia “Accelerating the Arches”.

“Siamo fiduciosi che Accelerating the Arches sia la soluzione giusta per la nostra attività e poiché i consumatori sono più selettivi con la loro spesa, ci concentriamo sull’eccezionale esecuzione di fornire valore affidabile e quotidiano e sull’accelerazione di fattori di crescita strategici come il pollo e la fedeltà”, Kempczinski disse.

