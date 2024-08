ON Gli utili del secondo trimestre diminuiscono ma il titolo è in aumento, ecco perché

ON Semiconductor Corp ha registrato ricavi per 1.735,2 milioni di dollari nel secondo trimestre, ottenendo un utile netto di 338,2 milioni di dollari che si è tradotto in un utile per azione diluito di 0,78 dollari. Il prezzo delle azioni della società è aumentato del 12% nella prima ora di negoziazione.

I ricavi riportati hanno superato le aspettative degli analisti di 1.729,12 milioni di dollari, ma hanno costituito un calo del 17% rispetto all’anno precedente. Anche l’EPS diluito ha mancato l’obiettivo di 0,11 dollari.

Nonostante un trend in calo degli utili, all’apertura del mercato il prezzo delle azioni è salito del 12%. Perché gli investitori sono così interessati alle azioni?

Un futuro promettente

Anche se i numeri raccontano una storia deludente, il motivo dell’impennata dei prezzi può essere spiegato dai commenti del CEO.

Rimaniamo impegnati a promuovere la crescita attraverso l’aumento delle quote di mercato, raddoppiando gli investimenti nei mercati strategici ed espandendo l’ampiezza del nostro portafoglio di prodotti leader del settore con soluzioni analogiche e a segnale misto.

In qualità di secondo produttore di chip di potenza al mondo, Onsemi gode della sua reputazione di grande attore nel mercato dei semiconduttori e sensori di potenza.

L’azienda ha una reputazione da proteggere e un anno di scambi laterali, quando i prezzi dei titoli semi-azionari sono saliti alle stelle, ha preoccupato gli investitori. Ma non più dopo i commenti ottimistici del CEO.

Dal fornitore leader di sensori di immagine per l’industria automobilistica al rafforzamento del gioco nelle applicazioni emergenti tra cui veicoli elettrici, veicoli autonomi ed energia rinnovabile, Onsemi intende trarre profitto dalle recenti tendenze.

L’aumento del flusso di cassa disponibile è un altro indicatore della salute finanziaria e dell’abilità operativa della società che ha impressionato gli investitori.

Considerando il fatto che la società intende crescere in modo aggressivo sulla scia delle tendenze dei mercati emergenti, questo miglioramento del flusso di cassa tornerà utile.

Partnership con Volkswagen

Proprio la settimana scorsa l’azienda ha firmato un accordo con la casa automobilistica tedesca Volkswagen.

Fornirà uno stack completo di tecnologia al carburo di silicio che a sua volta farà parte di una soluzione di moduli integrati che funzionerà su tutte le piattaforme di alimentazione. L’amministratore delegato ha aggiunto:

Offrendo una soluzione completa per il sistema di alimentazione che comprende l’intero sottogruppo di alimentazione, forniamo al Gruppo Volkswagen un’unica piattaforma semplificata, modulare e scalabile che massimizza l’efficienza e le prestazioni per la propria gamma di veicoli.

Onsemi intende espandere il proprio vaso produttivo in Europa e Volkswagen può diventarne un beneficiario diretto. Questa struttura sarà situata nella Repubblica Ceca, dove la Volkswagen è già presente.

Questo accordo funziona quindi bene per entrambe le società e Onsemi può usarlo per farsi strada verso operazioni migliorate in Europa.

Per coloro che si sono persi il raduno di Nvidia e Broadcom, ON offre un’opportunità allettante.

Il titolo è stato scambiato lateralmente per un anno e potrebbe non essere più così dopo questo rapporto sugli utili. Gli investitori potrebbero voler entrare rapidamente in azione.

