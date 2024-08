Il token HMSTR di Hamster Kombat debutterà nel trading di futures pre-mercato OKX

L’exchange di criptovalute OKX offrirà trading di futures pre-mercato per HMSTR, il token nativo del popolare gioco di Telegram Hamster Kombat. L’annuncio segue il progetto che supera i 300 milioni di utenti.

Stai cercando segnali e avvisi da parte di trader professionisti? Iscriviti a Invezz Signals™ GRATIS. Richiede 2 minuti.

Secondo un post del 30 luglio X, gli utenti OKX potranno negoziare futures pre-mercato per HMSTR/USDT.

HMSTR pre-elencato su diverse piattaforme

Copy link to section

Il trading pre-mercato consente agli investitori di acquistare e vendere token prima che vengano quotati. In genere, gli utenti prenotano i token al prezzo desiderato. Queste transazioni verrebbero convertite in ordini quando il token di criptovaluta verrà elencato.

Il trading viene gestito allo sportello e agli utenti non è consentito annullare gli ordini effettuati. I venditori, in questo sistema, utilizzano le loro garanzie per vendere i prossimi token. Nel caso in cui un venditore si rifiuti di completare la transazione, viene multato dall’exchange di criptovalute.

OKX ha inizialmente annunciato la sua intenzione di quotare HMSTR il 29 luglio. La quotazione del token è avvenuta insieme al lancio del prodotto Premarket Futures di OKX, rendendo HMSTR il primo token ad essere quotato con questa nuova offerta.

Secondo Lennix Lai, Chief Commercial Officer di OKX, la nuova piattaforma è stata lanciata per aiutare nel “processo di scoperta dei prezzi per i token in fase iniziale”.

Tuttavia, l’annuncio non menziona il motivo per cui HMSTR è stato selezionato poiché la prima offerta non è stata menzionata.

L’exchange di criptovalute si unisce a un notevole elenco di scambi che hanno già iniziato a offrire HMSTR nelle loro piattaforme di trading pre-mercato.

Uno dei primi in fila è stato Bybit, che ha quotato il token sulla sua piattaforma di trading pre-mercato l’8 luglio. Poco dopo, KuCon si è unito all’hype, con gli utenti di X che hanno confermato l’offerta l’11 luglio.

Bitget ha optato per un approccio diverso e ha lanciato le Hamster Future Coins con il ticker HMSTRBG.

Il nuovo white paper descrive in dettaglio l’allocazione dei token

Copy link to section

Hamster Kombat ha anche pubblicato un nuovo white paper il 30 luglio, affermando che il 60% dei suoi prossimi token sarà assegnato ai giocatori. Il resto sarebbe delegato a mantenere la liquidità del mercato e a investire in “partnership e sovvenzioni”.

Il progetto ha chiarito che non è sostenuto da alcuna entità e, come tale, non è prevista alcuna pressione di vendita una volta lanciato HMSTR. L’evento di generazione dei token è stato inizialmente annunciato a maggio ed è attualmente previsto per luglio. Al momento della pubblicazione non è stata comunicata alcuna data ufficiale.

Hamster Kombat è già un “business redditizio”, afferma il white paper, aggiungendo:

Non è necessario vendere le allocazioni di token del team per pagare le bollette, come fa qualsiasi progetto medio.

Il whitepaper ha inoltre annunciato che il progetto ha ora una base di utenti di oltre 300 milioni. Il progetto ha accumulato un enorme seguito abbastanza rapidamente, raggiungendo i primi 200 milioni in tre mesi.

L’imminente airdrop di Hamster Kombat sembra imitare il successo di Notcoin, un altro popolare gioco clicker web3. Il 16 maggio, Notcoin ha distribuito ai suoi giocatori oltre 80 miliardi di token, per un importo pari a quasi 1 miliardo di dollari all’epoca.