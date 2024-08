Jim Cramer, il famoso commentatore finanziario, ha una prospettiva positiva su McDonald’s Corp (NYSE: MCD) nonostante i risultati deludenti del secondo trimestre della società.

Mentre gli investitori spostano la loro attenzione dai titoli ad alta quotazione a quelli con potenziale di ripresa, McDonald’s si distingue come un candidato promettente per la crescita futura.

Sebbene McDonald’s abbia riportato utili del secondo trimestre inferiori alle aspettative di Wall Street, le sue azioni oggi stanno andando bene.

Cramer attribuisce questa resilienza al sentimento più ampio del mercato, che potrebbe sostenere il titolo nelle prossime settimane.

Ha sottolineato che il recente aumento del prezzo delle azioni di McDonald’s potrebbe non essere direttamente collegato ai suoi attuali fondamentali finanziari, ma piuttosto alla fiducia degli investitori nel suo potenziale di ripresa.

Nel tentativo di stimolare le vendite, McDonald’s ha introdotto pasti di valore più convenienti. Si prevede che questa mossa strategica favorirà la crescita dei ricavi, come ha osservato Cramer nei suoi commenti sulla CNBC.

Deutsche Bank prevede un rialzo per le azioni McDonald’s

All’ottimismo di Cramer fa eco l’analista di Deutsche Bank Lauren Silberman, che questa mattina ha riaffermato il suo rating di “acquisto” su McDonald’s.

Silberman ha fissato un obiettivo di prezzo di 295 dollari per il titolo, indicando un potenziale rialzo di circa il 13% rispetto al livello attuale.

Nella sua nota ai clienti, Silberman ha espresso la fiducia che McDonald’s affronterà le sue sfide sui prezzi e attirerà più clienti a livello globale.

Si aspetta che il forte management dell’azienda sia in grado di affrontare in modo efficace gli attuali venti contrari dell’economia. Silberman ha anche menzionato l’interessante rendimento da dividendi del 2,53% di McDonald’s come motivo convincente per gli investitori di detenere le azioni.

Performance finanziaria di McDonald’s nel secondo trimestre

McDonald’s ha registrato un fatturato di 6,49 miliardi di dollari per il secondo trimestre, praticamente invariato rispetto all’anno precedente. Tuttavia, l’utile netto è sceso a 2,02 miliardi di dollari, in calo rispetto ai 2,31 miliardi di dollari di un anno fa.

Il calo delle vendite nello stesso negozio in tutte le divisioni, insieme all’impatto del conflitto Israele-Hamas su diversi mercati, ha rappresentato una preoccupazione significativa per l’azienda.

Nonostante queste sfide, McDonald’s è riuscita a mantenere la fiducia degli investitori.

La capacità dell’azienda di offrire valore attraverso le sue nuove opzioni di pasto e la sua attenzione strategica al mantenimento della redditività saranno cruciali poiché deve affrontare un panorama competitivo e pressioni economiche.

Guardando al futuro, il successo di McDonald’s dipenderà in gran parte dalla sua capacità di sostenere la redditività e rafforzare la propria posizione di mercato, offrendo allo stesso tempo valore ai propri clienti.

Con proiezioni positive da parte degli analisti e iniziative strategiche in corso, McDonald’s rimane un attore chiave da tenere d’occhio nei prossimi trimestri.